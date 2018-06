Interrogatorios en la prisión de Estremera para localizar al filtrador del vídeo de Junqueras

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para determinar qué funcionario dio salida a la grabación, de un minuto y 47 segundos de duración.

Las fuentes consultadas explican que los dirigentes del penal de Estremera barajan una explicación a los hechos: forma parte de una estrategia de Junqueras para “internacionalizar” la situación de los que el sector independentista denomina “presos políticos”.

En este sentido, los ex consellers habrían pedido a otro preso que les grabara realizando varias actividades en la prisión: Junqueras aparece impartiendo clase de Historia de Grecia, Forn, redactando sus memorias; Romeva, muy atento en la sesión del ex vicepresident. Además, se puede ver a los tres ex conselleres limpiando zonas comunes y haciendo deporte en el patio.

Según ha podido saber ECD, Instituciones Penitenciarias abrirá expediente al funcionario que ha filtrado el vídeo a los medios catalanes, ya que ha violado la normativa al difundir imágenes del interior de la cárcel e incluso de las celdas. Efectivamente, un momento de la grabación muestra las habitaciones asignadas a Junqueras y a Forn, situadas una junto a la otra.

El vídeo ha sido publicado en el diario digital catalán Ara, cuya línea editorial se identifica con el independentismo. Se trata de una grabación hecha con un teléfono móvil y editada para pixelar los rostros del resto de internos de la prisión.