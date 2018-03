Los policías locales de Madrid reprochan a Carmena que siembre dudas sobre la actuación en Lavapiés

Agentes que atendieron al acompañante del fallecido, y que tomaron declaración a testigos de lo sucedido, aseguran que la parada cardiorrespiratoria que sufrió no se produjo por estar huyendo de la Policía.

Desde CSIT-Unión Profesional explican que esperan aún que el gobierno municipal de Madrid salga esta vez en defensa de la verdad y de los policías. Lamentan la muerte del hombre fallecido, aunque precisan que “algunas personas distorsionaran la realidad de lo sucedido”, ya que insisten en que varios policías municipales y el Samur intentaron salvarle la vida.

CSIF va más allá y considera inadmisible que el Ayuntamiento de Madrid siembre dudas sobre la profesionalidad de los agentes de la Policía Municipal, más cuando, según los testimonios recabados, el suceso no tuvo nada que ver con una actuación policial.

Han exigido al Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena que, por supuesto, investigue los hechos, pero que no ponga siempre en duda la actuación de su Policía Municipal, la cual procede siempre en defensa de la legalidad vigente y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

La Asociación de Policía Municipal de Madrid (APMU) ha criticado con dureza los mensajes de algunos concejales de Ahora Madrid que han puesto en cuestión la actuación policial, e incluso ha anunciado acciones legales contra el senador de Podemos Ramón Espinar.

También el Colectivo Profesional de Policías Municipales (CPPM) considera que “el gobierno de la ciudad de Madrid no está a la altura, no solo no apoyando a sus trabajadores, sino criminalizando y prejuzgándolos”.

Mensajes críticos de concejales de Ahora Madrid

Según el testimonio de los policías, Mmame Mbage caminaba por la calle y se empezó a encontrar “cansado” y así se lo comunicó a un amigo, que le acompañó hacia su casa.

Fue durante ese trayecto, entre el número 9 y 11 de la calle Oso del distrito de Lavapiés, cuando esta persona se desplomó, según testificó tanto su acompañante como una mujer que paseaba a su perro cerca del lugar y que señaló que en un primer momento pensó que el hombre se había tropezado.

Sin embargo, pronto se empezó a difundir por las redes sociales que Mbage había muerto como consecuencia de la actuación policial.

La alcaldesa y la portavoz del Ayuntamiento, Manuela Carmena y Rita Maestre, respectivamente, publicaron en Twitter que se iba a investigar lo que había ocurrido. “Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia”, indicaba el tuit de la regidora.

Pero Rommy Arce, concejala presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, fue más allá y achacó el suceso a la “xenofobia institucional”.