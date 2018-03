El Supremo confirma que AUGC puede formar parte de Eurocop

Sentencia clave para el asociacionismo de la Guardia Civil. El Supremo abre la puerta a que cualquier asociación del instituto armado pueda solicitar su adhesión a cualquier organización internacional de corte policial y de carácter civil.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil había solicitado su adhesión a la European Confederation of Police (EuroCOP), una organización fundada en 2002 y que aglutina a un total de 600.000 agentes de todo el continente.

A esta entidad internacional ya pertenecen varias asociaciones vinculadas a la Policía Nacional, los Mossos d’Escuadra y la Ertzaintza, pero no así ninguna organización profesional de la Guardia Civil.

La petición fue denegada por la Administración y por la propia justicia. Según la Audiencia Nacional, “ha de rechazarse la pertenencia de la asociación unificada de Guardias Civiles a EUROCOP, y como mero corolario, ello conlleva la conformidad a derecho de la negativa de la inscripción, ya que la Orden INT/3939/2007 que regula el Registro de Asociaciones Profesionales indica que éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/2007, cuyo artículo 39 permite únicamente a nivel internacional la afiliación de las Asociaciones Profesionales de su mismo carácter, que ha de entenderse referido a su carácter militar que es el que ostenta”.

Es decir, AUGC quedaba fuera de Eurocop ya que se trataba de un cuerpo militar y no civil. Y en la misma línea se manifestó la Abogacía del Estado en un informe –que recoge la sentencia- en el que se asegura que “por ser un organismo internacional integrado por asociaciones representativas de institutos armados de carácter civil y no militar y en su consecuencia no procede acceder a la pretensión de inscripción”.

Sin embargo, la asociación decidió llevar el asunto ante el Tribunal Supremo, que el pasado 13 de febrero falló a favor de AUGC, admitiendo el recurso de casación y revocando la decisión del Ministerio del Interior “por no ser conforme al derecho”.

Según recoge el Supremo, “en este caso no se aprecia ninguna justificación suficiente para negar la posibilidad de que una asociación profesional de guardias civiles como la aquí recurrente, -legalmente constituida y sobre cuya legítima actuación como tal asociación no se ha suscitado duda alguna- se integre en el seno de una asociación profesional europea de policías nacionales como EUROCOP”.

Alegan que Eurocop “no opera realmente como un sindicato, ni lo pretende” (una de las condiciones que impone la ley al asociacionismo de la Guardia Civil), y que carece de la estructura y medios para ser considerada como tal.

Según argumentaba Interior, la alusión a la “policía civil” que realiza Europol en su declaración de intenciones “implica la correlativa exclusión de un cuerpo policial de naturaleza militar como la Guardia Civil”, pero –alega el Supremo- “una vez más tal interpretación no puede aceptarse”.

“En efecto, una cosa es, desde la perspectiva funcional, la policía civil y otra es la policía militar. La policía civil es la que se desempeña por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no integrados en las Fuerzas Armadas, en el seno de la sociedad civil, y está encaminada a la protección y salvaguardia del orden público general; mientras que la policía militar es la función que se desempeña por militares que no son propiamente funcionarios policiales, en el ámbito castrense y con el objeto del mantenimiento del orden interno de las unidades y establecimientos castrenses”.





