El “sector Txapote” de los presos de ETA no acata la disolución de la banda

El pasado 20 de abril, día en el que ETA se disculpó por el “sufrimiento” infligido durante los años de “lucha armada”, El Confidencial Digital informó de que más de 30 presos de la banda terrorista, un 10% de todo el colectivo, se había mostrado contrario a esa petición de perdón... y a una disolución de la banda.

Ahora, una vez confirmado el fin definitivo de la organización, los servicios de información y de la lucha antiterrorista tienen claro que existe todavía un sector de etarras encarcelados que no han acatado la “decisión de la dirección”.

Entre otras cosas, porque no reconocen a Josu Ternera como el máximo responsable de la banda.

Txapote y sus afines odian a Ternera

Este grupo de recalcitrantes está liderado por Francisco Javier García Gaztelu, aliasTxapote, uno de los dirigentes más sanguinarios de la banda terrorista, acusado de varios atentados contra políticos del Partido Popular, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.

Txapote, junto a su mano derecha en esos asesinatos, y su compañera sentimental, Irantzu Gallastegi, encabezan, desde el módulo 16 de la cárcel de máxima seguridad de Huelva, la resistencia de históricos de la banda a acatar el comunicado de disolución. Un escrito que, por su contenido y también por quién lo lee, consideran “inaceptable”.

Agentes de los servicios de información consultados por El Confidencial Digital afirman que García Gaztelu y los suyos rechazan la tesis de Ternera, expuesta en el escrito, de que ETA se disuelve en el “pueblo vasco”, después de haber “materializado el derecho a decidir”, ya que ese objetivo no se ha cumplido.

Txapote y sus afines “no pueden aceptar” un comunicado de Ternera, ya que le consideran un traidor: “Consideran que se quedó atrás. Le acusan de defender la negociación con el Estado. Además, sospechan que, como hizo Thierri con Txeroki, ha delatado a otros miembros de la banda”.

No se descarta un pronunciamiento

La tesis de Txapote es defendida por otros integrantes de ETA que, también como él, se encuentran en prisiones de máxima seguridad del sur peninsular: “Están todos agrupados en las cárceles de Huelva, Puerto III y Algeciras”, explican las fuentes consultadas.

Desde los servicios de información han detectado “extrañas reacciones” dentro de ese sector, que indican que “están organizándose, preparando algo”.

En ese sentido, las fuentes consultadas por ECD no descartan que estos presos decidan, a corto plazo, realizar un pronunciamiento público desmarcándose de la disolución de la banda:

“No están de acuerdo con la hoja de ruta seguida y no han acatado el comunicado. Están convencidos de que no va a servir para mejorar su situación penitenciaria y, por eso, si no ven ningún cambio de actitud por parte del Gobierno, dirán algo más pronto que tarde”.