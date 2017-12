Llegan los Reyes… ¿Cómo evitar el fraude en las compras por Internet?

En principio, si se conocen los riesgos y precauciones que se han de tomar, sí. Desgraciadamente el fraude está a la orden del día en el comercio web. En el caso de llevar a cabo una compra desafortunada, es posible encontrarse con timos, fraudes, engaños, falsificaciones, robo de datos y suplantación de identidad entre otras prácticas ilegales. A pesar de ello, reducir el riesgo a prácticamente cero puede ser más sencillo si se siguen unos determinados pasos para comprar por Internet.

Estos son los consejos que ofrece la prestigiosa escuela de negocios Next International Business School, referente en el sector de la Ciberseguridad, para comprar de forma segura estas navidades:

Utilizar una red wifi segura

En algunas ocasiones podría cometerse el error de conectarse a Internet mediante una red wifi no segura o de la que se desconoce su origen. En el caso de realizar una compra, en la que se van a introducir datos tanto personales como bancarios, es recomendable utilizar una red wifi personal y segura. De esta manera, se evitará el acceso a los datos y se minimizará la posibilidad de robo.

Escoger sitios web seguros

La seguridad es fácilmente identificable. En el momento en el que se decida realizar compras por Internet estas navidades, hay que fijarse si la dirección web del lugar en el que se planea comprar comienza por https: //, y que además resalta en verde el mensaje “Es seguro”. La seguridad de la web se valora con un código de colores que tiende al verde en caso de seguridad, y al rojo en caso de desconfianza.

Plataformas web de venta con garantía

Siempre es preferible optar por dominios web de conocida garantía. Lugares como Amazon, eBay o Aliexpress ofrecen a sus clientes garantías de compra segura y, además, un contrastado prestigio en su labor de venta por Internet. De tal manera que cuando se realizan compras, se debe consultar si dicho sitio web se encuentra registrado en CES (3D Secure, Comercio Electrónico Seguro), como es el caso de las plataformas anteriormente mencionadas.

Investigar la fiabilidad del vendedor

Aunque se utilicen plataformas de prestigio, en muchas ocasiones se estará comprando a un vendedor particular del que no se sabe nada, o a una empresa externa que nada tiene que ver con los sitios web citados con anterioridad. La comprobación de reseñas de la tienda dentro del propio dominio y la comprobación de la existencia en la web de referencias desfavorables, son dos de los métodos más útiles para saber si un vendedor es seguro. La visibilidad de la tienda es siempre un punto positivo (redes sociales, datos de contacto, etc.…). Hay que tener en cuenta que los vendedores fraudulentos buscan esconderse lo máximo posible.

Desconfiar de los “chollos”

Si se realiza una compra navideña desproporcionadamente barata, es muy probable encontrarse ante un caso de falsificación, venta de artículos robados o de compra falsa. Es necesario ser coherentes con respecto a lo que se compra, una rebaja excesiva suele ser síntoma de algo irregular. Pero es también evitable siguiendo cuidadosamente los pasos anteriormente explicados.

Utilizar métodos de pago seguros

Existen dos métodos para comprar por Internet de forma segura: el uso de métodos de pago no bancarios (como PayPal) o el uso de tarjetas virtuales (las cuales proporcionan la mayoría de entidades bancarias). PayPal garantiza que no se realizará el cobro hasta que el cliente no se encuentre en poder de su regalo navideño, mientras que las tarjetas virtuales, o monedero, garantizan que la cuenta original quede al margen de la operación.