¿Por qué Rusia ha ‘invadido’ España?

"Este es un tema grave, donde la democracia tiene que hacer frente a los retos de las nuevas tecnologías. Creemos que Europa tiene que tomarse este tema muy en serio. Hemos visto en estos últimos tiempos una fundamentación de la UE como comunidad de derecho, como orden constitucional. No es posible que fuerzas extrañas, ajenas, que no sabemos quiénes son, quieran alterar ese orden constitucional. Lo que tiene contrastado el Gobierno es que muchos mensajes e intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen del territorio ruso Y uso la expresión exacta. De territorio ruso. Eso no quiere decir necesariamente que tengamos constatado que es el Gobierno ruso”.

Así definió el portavoz del Gobierno Iñigo Méndez de Vigo la situación que se había creado en torno a la consulta soberanista del pasado 1 de octubre, sobre la que planea la sospecha de haber estado apoyada en forma alguna por el gobierno ruso.

Pero no es algo aislado. En la comunidad de inteligencia se admite abiertamente desde hace meses que Rusia sí está intentado influir en España. No sólo en España, también en la práctica totalidad de los países europeos. Pero en España, de un tiempo a esta parte, de forma muy intensa.

¿Cuál es su objetivo final?

Rusia trata de influir en el resto de los países con un objetivo claro: orientar a sus opiniones públicas hacia sus postulados o, de lo contrario, desestabilizarlos para restar su influencia en el tablero de la geopolítica mundial.

Según coinciden varias fuentes de la inteligencia española consultadas al respecto, en el caso de España y la Unión Europea en general, el objetivo más claro es la “desunión” política de la UE. “Cuanto más fuerte y estable sea la Unión, menos capacidad de movimiento tendrá Rusia” asumen.

El conflicto de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por la anexión de Crimea fueron el catalizador para el inicio de la campaña rusa contra la Unión Europea. Bruselas ha llegado a advertir acerca de los peligros de la desinformación que se difunde, principalmente, a través de medios de titularidad rusa como ‘Russia Today’ o ‘Sputnik’.

¿Por qué Cataluña?

Para la analista e historiadora rusa Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano, la interferencia rusa en Cataluña “forma parte de la guerra de la información como método militar asimétrico que Rusia aplica en EEUU y Europa”. Una guerra denominada ‘híbdrida’ en la que el objetivo “es el de siempre: ganar la guerra en las mentes y en los corazones del enemigo”.

En el caso de Cataluña, la incidencia de cuentas de Twitter fue determinante para extender mucha de la desinformación que otorgó una dimensión internacional al asunto. Como la cuestión de las agresiones a votantes.

El objetivo de toda la campaña no sería otro que el de debilitar políticamente a España como socio de la Unión Europea, como se hizo con Reino Unido durante la campaña de votaciones que respaldó al Brexit.

¿Y a los militares?

España, como socia de la OTAN, es en sí misma uno de los objetivos de la ofensiva rusa. Pero desde unos años hasta ahora, el peso militar de España en la estrategia de la Alianza Atlántica ha aumentado considerablemente. Y también el interés de Rusia en las Fuerzas Armadas españolas.

La instalación en Rota del Escudo Antimisiles ha supuesto el despliegue de cuatro destructores norteamericanos en las instalaciones gaditanas. Durante un tiempo, el operativo estadounidense convivió sin problema con las multitudinarias escalas de buques y submarinos rusos al otro lado del Estrecho, en Ceuta.

El Congreso de Estados Unidos exigió a Obama en 2016 que se instara a España a rechazar las escalas rusas en Ceuta. Pero al no ser Ceuta un territorio implícitamente protegido por la OTAN, España continuó permitiéndolas. Hasta finales de octubre, cuando apareció en escena el portaviones Kuznetsov y sus buques de apoyo.

El Kuznetsov llevaba a bordo una unidad de cazabombarderos para atacar las posiciones del Estado Islámico en Siria. Había solicitado permiso para realizar una parada logística en Ceuta, y España la había aceptado. Sin embargo, la presión de la OTAN –especialmente del frente anglosajón en la Alianza- provocó que España se viera obligada a retirar el permiso. Desde entonces, Rusia no ha vuelto a dejarse ver por Ceuta.

El pulso militar entre España y Rusia también se dejó ver en diversos sobrevuelos de aviones que bordearon la península Ibérica. Expertos militares contaron a ECD que se trataba de vuelos para “pinchar radares”. Para medir tiempos de reacción desde que un ‘enemigo’ aparece en los radares hasta que es interceptado por un caza en misión ‘scramble’.