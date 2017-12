¿Son de fiar los bitcoins?

El bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual. Es una unidad de pago autorregulada sin referencia física ni respaldo de un país, que preserva el anonimato de sus propietarios y cuyas transacciones se realizan a través de internet mediante códigos cifrados y confirmados de manera múltiple por los propios integrantes de la red (mediante la denominada tecnología ‘blockchain’, en la práctica un libro contable o registro compartido de la actividad). El conocimiento de un código te hace propietario de ese activo (criptomoneda). Es una moneda completamente digital. Uno de los aspectos más polémicos es el proceso de creación de bitcoins es lo que ha venido a denominarse minería. En la práctica, ha pasado a ser controlado por pocas manos, la mayoría grupos organizados afincados en Asia.

Las criptomonedas se han ganado recientemente la atención tras experimentar alzas debido al aumento en las cuentas exchange a lo largo del mundo. Ello conlleva un aumento en el volumen y una menor volatilidad futura. El escenario base para las criptomonedas está relacionado con la aceptación que comienzan a tener en el mundo bursátil, después de que la empresa CME Group haya buscado lanzar al mercado contratos futuros de bitcoin a mediados de diciembre, teniendo como fecha tentativa el próximo día 11.

Esto ha provocado un aumento en las cuentas personales en casas Exchange durante las últimas semanas a raíz de la alta demanda y el sentimiento especulativo que conllevan dichos instrumentos descentralizados. No tan sólo el hecho de llegar a cotizar en una bolsa regularizada hace atractiva la compra de esta criptomoneda, sino también su uso para fines domésticos como el pago de electricidad doméstica, tal y como ha comenzado a ser utilizado en Australia. Un proceso que podría llegar a replicarse en economías similares y por ende brindar un mayor respaldo al uso de estas monedas electrónicas. Su masificación ha permitido que China, Japón y Corea del Sur ya se hayan abierto al uso de pagos en tiendas electrónicas, hoteles y sitios frecuentados por turistas en su mayoría.

¿Qué se puede pagar con bitcoins?

Con bitcoins se puede pagar un bien o un servicio. Se pueden comprar bitcoins en casas de cambio o crear bitcoins mediante máquinas diseñadas para ello. Pero en la práctica el número de transacciones es minúscula comparado con el de otros medios de pago. El bitcoin sería el resultado del pago por el consumo teórico de la energía requerida en el proceso de su creación. Sin necesidad de tener una cuenta mercantil puedes tener bitcoins. Los pagos se hacen en general mediante aplicaciones de móvil o de ordenador, introduciendo la dirección del destinatario (la cuenta bitcoin), el importe a pagar y pulsando enviar. Una vez apretado el botón ya no hay vuelta atrás, la moneda virtual habrá cambiado de manos.

El hecho de la descentralización es la arista más importante para los usuarios o inversionistas, ya que en Japón se ha comenzado a utilizar como medio de ahorro por las fluctuaciones y retornos que están mostrando en los últimos tiempos, dejando de lado la banca tradicional y la falta de confianza sobre el esquema financiero que sucumbió tras la crisis subprime.

Robo de datos y ataques informáticos

Los defensores de los bitcoin argumentan que ninguna organización ni individuo puede controlar bitcoin y la red permanece segura aunque no se pueda confiar en todos sus usuarios. En cualquier caso, las firmas de seguridad advierten ante la posibilidad de robo del código a cualquier usuario o los ataques informáticos contra las casas de cambio. Los piratas informáticos diseñan programas para ese robo. Los analistas de Kaspersky divulgaron la identificación del troyano CryptoShuffler, por ejemplo, diseñado para cambiar las direcciones de las carteras de criptomonedas de los usuarios en el portapapeles del dispositivo infectado. Dado que las operaciones realizadas no se pueden anular y es anónimo, cualquier robo de datos no tiene solución.

De todas maneras, el incipiente mercado de las criptomonedas parece haber llegado para quedarse. Por ello, los analistas de XTB prevén que, antes de finalizar el año, el BTCUSD logre alcanzar los 10.000 dólares y pueda presentar descensos importantes, considerando que la salida de futuros no tan sólo permite la compra, sino también realizar operaciones especulativas en “corto”, “apostando” por la caída de la moneda. XTB es un bróker online que se especializa en negociación de productos financieros, ofreciendo a los clientes soluciones tecnológicas avanzadas mediante plataformas de trading y el apoyo de los equipos de asesores financieros para ayudar a los clientes a alcanzar el éxito en sus inversiones.

Como cualquier inversión de riesgo no es posible aconsejar a nadie invertir en bitcoins. Ni siquiera los defensores de las criptomonedas aconsejan invertir los ahorros en monedas virtuales. Su naturaleza altamente volátil hace que hoy por hoy el bitcoin esté más próximo al juego de azar que a una inversión seria. Pero las rentabilidades acumuladas en el último año hacen que sea el activo de mayor revalorización de la historia. Con 10 euros se puede jugar pero no con 10.000. Aunque sea por una cuestión meramente ética.

Existe un destacado vacío fiscal

El fenómeno del bitcoin, no solo porque haya multiplicado por diez su valor en lo que va de año, sino porque su utilización trae de cabeza a gobiernos y bancos centrales, tiene un destacado vacío fiscal. Hacienda todavía no dispone de un criterio fiscal interpretativo sobre su uso, puesto que “no les consta que se hayan planteado consultas profesionales concretas” sobre la compraventa de criptomonedas. Ante este asunto complejo, sobre el que se ha generado un debate internacional, la Agencia Tributaria asegura estar analizando el fenómeno, “ahora que todavía su uso es sumamente residual”. Recientemente, Jon Cunliffe, vicegobernador del Banco de Inglaterra, ha manifestado que con el tamaño actual no representa un riesgo para la economía global.

El bitcoin no es una moneda fiduciaria de curso legal en ningún territorio, por lo que la normativa no es muy específica. En la práctica cualquier plusvalía debe cotizar a Hacienda como un incremento patrimonial. Pero tampoco queda claro si ese activo es considerado un activo en el extranjero o en España (para lo que debería ser declarado en el modelo 720). En caso de que no fuese declarado un patrimonio en el extranjero, Hacienda podría imponer una multa incluso superior a su valoración.