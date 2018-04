Abogados penalistas dan por condenada a ‘la Manada’ y explican por qué

A falta de apenas 24 horas para conocerse el fallo, abogados penalistas aventuran que el futuro de los cinco procesados está sellado desde hace tiempo. “Ha sido un juicio mediático total, con lo que ello conlleva” explican.

Según valoran, el impacto mediático que ha tenido el caso es “determinante” en el proceso de decisión de los tres magistrados que forman parte del tribunal. “Se trata de una Audiencia Provincial, y ante casos tan mediáticos suelen mostrarse reacios a llevar la contraria a una fuerte corriente social” aseguran.

Lo explican: Aquellos casos con fuerte contenido de denuncia social, que se convierten en mediáticos y en ‘caballo de batalla’ de colectivos sociales –“en este caso, el feminista”- suelen derivar en sentencias condenatorias pese a que existan dudas sobre el proceso. “Ningún juez con una carrera aún por delante se atreve a ponerse en la diana como ‘este es el que liberó’ a tal o cual” valoran.

Recurso al TSJN sin “ruido mediático”

Por la experiencia acumulada en casos similares, los abogados penalistas consultados por ECD aseguran que la sentencia “será condenatoria” para el grupo de jóvenes sevillanos, dejando en manos de una instancia judicial superior –el Tribunal Superior de Justicia de Navarra- un posible una posible absolución, que llegaría “cuando no haya tanto ruido mediático”.

Y es que entre los penalistas consultados por ECD existen dudas sobre que se haya respetado la presunción de inocencia de los acusados. Apuntan a que sólo uno de los tres magistrados, Ricardo González, ha valorado la existencia de “error en el consentimiento”, es decir que los acusados no fueran conscientes de que no contaban con el consentimiento de la joven y, por tanto, no hay dolo en el delito.

La tardanza de la sentencia

Por otra parte, entre los expertos se maneja como pista que apunta a una sentencia condenatoria el hecho de que esta llegue con tanto retraso. El fallo debía haberse conocido el pasado mes de febrero.

La deliberación, explican, ya se ha realizado hace tiempo y desde entonces se ha estado redactando la sentencia. “Si fuese absolutoria, lo más habitual es que el tribunal decretase su salida de prisión” de forma inmediata, antes incluso de finalizar la redacción.