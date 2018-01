Primera demanda colectiva contra la concesionaria de la AP-6 por el colapso del Día de Reyes

“Fui al entierro de la madre de un amigo en Palencia y a la vuelta me quedé atrapado en la carretera. Tuve que pasar la noche en el coche, con una manta que me dio la Guardia Civil y sin calefacción, porque no quería quedarme sin gasolina”. Es sólo uno de los miles de testimonios de los afectados por la gigantesca retención en la AP-6 del sábado.

Un grupo de ellos ha creado una plataforma, Afectados por la Nevada, para reclamar indemnizaciones a la Administración Pública y a Iberpistas, la concesionaria de la carretera e integrada en la multinacional Abertis.

Con ellos está intentando contactar la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que, según ha podido saber El Confidencial Digital, presentará una demanda colectiva contra Iberpistas por la gestión del temporal en la autovía.

Fuentes de la Asufin explican a ECD que han optado por la vía civil en lugar de la administrativa porque entienden que, al ser una carretera de gestión privada, la concesionaria (y no la DGT o Fomento) tenía que haber puesto los medios para evitar la circulación por los tramos bajo mayor riesgo de colapso.

Las mismas fuentes explican a este confidencial que los afectados que deseen sumarse a la demanda deberán aportar pruebas de los daños que sufrieron durante la retención para poder exigir compensaciones a Iberpistas: facturas de las noches de hotel, tickets de los productos adquiridos: (alimentos, medicinas, gasolina), albaranes de reparaciones de vehículos, billetes de avión, actas de matrimonio…

Asimismo, avanzan que el proceso será largo, ya que habrá que esperar a que Iberpistas se pronuncie sobre el expediente informativo que le ha abierto el Ministerio de Fomento tras el incidente. Después, se iniciarán las negociaciones con la empresa para intentar llegar a un acuerdo sobre las compensaciones y evitar ir a juicio. Si no se consigue, finalmente habrá que acudir a un juez para que dicte si es necesaria la paertura de juicio oral para solucionar caso por caso.