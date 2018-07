Profesores de la Rey Juan Carlos temen represalias si apoyan la moción de censura al rector

La tensión se desató en la reunión del claustro de este miércoles, en la parte del orden del día referente a los ruegos y preguntas, donde salieron a la luz duros reproches contra el rector.

Javier Ramos había presentado horas antes el informe del rector, en el que defendía su gestión y responsabilizaba de los problemas de la universidad a la legislatura anterior, la del rector Suárez.

Los representantes de los alumnos, por su parte, le recordaron su actuación en el caso del máster de Cifuentes o el del hangar de Fuenlabrada, y exigieron su dimisión y la convocatoria de elecciones, o plantearían una moción de censura, como ya avanzó este martes ECD.

Las sensaciones de la jornada

Las críticas del alumnado cambiaron de rumbo con la intervención de algunos profesores, que optaron por la prudencia ante la falta de un candidato alternativo al rector y ante el temor de las posibles represalias.

Sin embargo, los mismos profesores remarcaron la sensación de “clima de pasillo insostenible” y de “gran tensión” que se vive estos últimos días y donde “todo el mundo desconfía de todo el mundo” por las filtraciones e incluso por la mayor vigilancia de su trabajo desde instancias superiores.

Los docentes señalaron la falta de transparencia, alegando que se enteraban de las noticias de la universidad por los medios y no por la propia institución. Esos mismos profesores denunciaron el “silencio institucionalizado” por el cual no se tocaban ciertos temas y también el “miedo real” a “poner etiquetas” para no ser enmarcados en ciertas facciones o grupos de poder dentro de la universidad.

También se incidió en la “reputación destruida” de la universidad y del “problema de imagen y el desprestigio”, tan “difícil de recuperar”.

Por su lado, los alumnos criticaron la no puesta en marcha de una serie de propuestas presentadas meses antes al rector, como por ejemplo, el recuperar las optativas en ciertas carreras, la diferencia efectiva de al menos 24 horas entre examen y examen, la concesión de fondos y despachos para las asociaciones, etc.

Fuentes de los alumnos han destacado su “profundo malestar” ante el plante de los profesores, pero aseguran que “seguirán luchando” por conseguir sus objetivos.

Reacciones del rector

Por su parte, Javier Ramos insistió en la necesidad de la unidad para “trabajar hacia un proyecto de futuro” y presentó su proyecto de regeneración y transparencia, por el cual creará un vicerrectorado de transparencia, ética y buen gobierno.

También avanzó investigaciones internas en el caso máster y en el de las filtraciones, así como una serie de auditorías de centros propios como el Instituto de Derecho Público o el Instituto Universitario de Estudios Jurídicos Internacionales.

Tampoco pasó desapercibida la repentina dimisión de la defensora universitaria, Elena Battaner, tras la lectura del informe de sus actividades ante el claustro. Esta dimisión se suma a la de la vicerrectora de Ordenación Académica, Ana Isabel Cid, que dimitió el pasado 3 de julio, y al cese de otros dos vicerrectores en la última semana, lo que parece resaltar una cierta inestabilidad en la cúpula de la universidad.

Todo ello, sumado a la sombra aun viva de la moción de censura, parece ser la prueba de la tensión que le tocará vivir a la Universidad Rey Juan Carlos y a su rector en las próximas semanas.