¿Al Ejército no le preocupa Cataluña?

El Ejército "no tiene órdenes especiales para Cataluña", en relación con el inminente episodio del referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre. Así lo contó el lunes El Confidencial Digital, citando a altos mandos militares.

Las fuentes insistieron en que no hay diseñada ninguna operación para tomar puntos estratégicos o desplegarse en las calles esos días.

A la concreta pregunta de cuál va a ser el papel del Ejército ante el referéndum catalán, los mandos respondieron: “Ninguno”. Y precisaron que las Fuerzas Armadas no tienen ningún plan u orden con vistas al 1-O, ni para días posteriores, porque para ellos el referéndum de independencia “no existe”.

Así que las unidades destinadas en Cataluña no se encuentran “en estado de alarma ni tienen planes u órdenes especiales” para las próximas semanas. Nadie, repetían, ha diseñado “ninguna operación secreta”. Tanto si el referéndum se celebra, como incluso en caso de que gane el 'sí" a la independencia.

La posibilidad de una independencia de Cataluña, pues, no se ve como un riesgo, porque, simplemente, ese riesgo “no existe”, dijeron las fuentes consultas.

Así se expresan mandos del Ejército. Y a mí me cuesta mucho creer que no haya nada pensado y previsto. Me cuesta una enormidad.

En consecuencia, “no hay planes de repliegue o retirada” ni instrucciones sobre cómo realizar un repliegue logístico tan complejo como el que supondría la salida del Ejército de Cataluña.

“Ninguna unidad en Cataluña tiene órdenes de salir a la calle para frenar nada. Ni tampoco para replegarse del territorio o cerrar sus acuartelamientos”, explicó un mando destinado en una de las principales unidades de la región.

“A título operativo, para nosotros no hay diferencia entre Barcelona y Albacete”, aseguró.

Insisto. Me cuesta mucho creerlo. Muchísimo.

