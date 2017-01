Cómo conseguir una escapada de lujo con descuentos del 70%

Durante la época navideña son constantes los compromisos con familiares y amigos reinando en la mayoría de los casos estrés al no tener ni un minuto libre para relajarse. Es por ello por lo que multitud de personas aprovechan, antes de zambullirse completamente en la rutina, para realizar una escapada.

No obstante, no podemos olvidar que en Navidades no se llevan a cabo únicamente excesos gastronómicos sino que también se realizan económicamente. Ante este hecho, Marina D’Or propone diferentes promociones para que nadie se quede sin esos merecidos días de vacaciones.

Uno de ellas es el llamado Ofertón por el cual los clientes podrán beneficiarse hasta de un 47% de descuento en sus escapadas incluyendo un hotel de cuatro estrellas así como pensión completa desde 164 euros un fin de semana.

Además, este plan también incluye en el precio diferentes actividades como por ejemplo la visita al Palacio d’Or con sus diferentes actuaciones, una excursión al río subterráneo navegable más largo de Europa, una visita medieval a Segorbe así como una entrada al balneario por persona.

Grandes descuentos para sus seguidores

Otra de las promociones que este complejo pone a disposición de sus clientes es el Fan Weekend. Se trata de una oferta en la que Marina d’Or quiere premiar a sus seguidores de Facebook con descuentos de hasta el 70%.

Los fines de semana incluidos en esta promoción son los del 10 al 12 de marzo, del 26 al 28 de mayo o del 20 al 22 de octubre, siendo el precio para dos noches 98 euros por persona.

Este precio incluye alojamiento con pensión completa, entrada al balneario, al jardín encantado, show nocturno así como una entrada a elegir entre varios parques de atracciones dentro del complejo.

Si desea más información puede rellenar el cupón adjunto para recibir información gratuita y sin compromiso.