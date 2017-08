El PSOE recibe con los brazos abiertos al partido de Baltasar Garzón y Llamazares

En mayo de 2013, El Confidencial Digital informó en exclusiva de los movimientos de Garzón y Mayor Zaragoza para impulsar un nuevo proyecto político con el objetivo de concurrir a las elecciones europeas. Dos meses después, se presentó en el Ateneo de Madrid Convocatoria Cívica, que se consolidó como una plataforma de pensamiento político vinculada a la izquierda.

Cuatro años después, y tras seducir a ex dirigentes de Izquierda Unida gracias a la inorporación de Gaspar Llamazares, el ex magistrado de la Audiencia Nacional y el ex director general de la UNESCO han logrado dar forma a esa iniciativa y han registrado un nuevo partido político, con el nombre de Actúa.

En los últimos meses, según explican a ECD personas implicadas en el proyecto, ha habido bajas significativas, como la de Juan Torres, y se ha tratado de implicar a otras plataformas como el Foro 26-J, aunque este movimiento ha decidido permanecer al margen.

Objetivo: lograr pactos entre la izquierda

El paso definitivo para la creación del nuevo partido se dio el pasado mes de marzo en Madrid, cuando tuvo lugar una reunión entre los principales promotores de la formación. Entonces, Garzón y Llamazares decidieron “actuar” para “frenar la caída de la izquierda en un momento de máxima fractura”.

En ese sentido, las fuentes consultadas afirman que ambos políticos querían ocupar un espacio que entonces quedaba vacante: “En aquel momento, con la derrota de Íñigo Errejón en Vistalegre II, y la previsible victoria de Susana Díaz en las primarias del PSOE, parecía que los dos principales partidos de la izquierda se alejaban, yéndose cada uno a un extremo”.

Así las cosas, y tras la citada reunión de marzo, se puso en marcha la presentación del nuevo partido, con conferencias y pequeñas charlas que tuvieron lugar en el mes de abril. Con la victoria de Pedro Sánchez en mayo “hubo dudas” por parte de algunos integrantes, pero finalmente se decidió “seguir adelante” con la inscripción del partido, conocida ayer.

El objetivo del partido, explican las fuentes consultadas, es el mismo que en marzo, aunque el escenario político haya cambiado: “La idea es promover un gran acuerdo entre las formaciones de izquierda”. Y, aunque el acercamiento entre Sánchez e Iglesias acerque ese pacto, “aún queda mucho por hacer”.

Por este motivo, una de las primeras acciones de Actúa, explican a ECD algunos de sus miembros, será impulsar proposiciones y proyectos de ley para presentarlas a PSOE y Podemos, para que ambos las defiendan de forma conjunta en el Congreso y el Senado.

Bien recibido por el PSOE

La creación de este nuevo partido y los objetivos de Actúa han sido bien recibidos en el PSOE, tal y como confirman a este confidencial altos cargos socialistas.

Estas fuentes aseguran que la formación liderada por Garzón y Llamazares “puede forzar a Podemos a llegar a acuerdos que ahora rechazan”.

En ese sentido, los dirigentes del PSOE consultados ven “positivo” que diferentes partidos apuesten por la unión de la izquierda, ya que “será indispensable” para desalojar a la derecha de La Moncloa.