Villarejo iba a cobrar 15 millones de euros por lograr el archivo de la causa sobre la ‘caja B’ del PP

El ex comisario José Manuel Villarejo iba a cobrar 15 millones de euros por lograr el archivo de la causa sobre la 'Gürtel', que investiga la presunta 'caja B' del Partido Popular, según un informe encontrado en su domicilio y que manejó el Fiscal Anticorrupción en el último interrogatorio al detenido.

Según la grabación de ese interrogatorio, de casi media hora que se produjo el 11 de marzo y a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, el fiscal le preguntó por un informe encontrado en su domicilio según el cual iba a cobrar ese dinero si conseguía que la causa que investiga la financiación ilegal del PP quedara archivada.

Información a los afectados de ‘Gürtel’

De acuerdo con los audios, la Fiscalía Anticorrupción está investigando en la operación 'Tándem' si Villarejo intercedió para dar información a los afectados del caso ‘Gürtel’, con el fin de minimizar los daños para el Partido Popular.

Anticorrupción sospecha que el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, pudo facilitar información sobre posibles registros, personas investigadas o diligencias futuras que se iban a realizar entre los años 2009 y 2010 en el marco de las operaciones ‘Brugal’ y ‘Gürtel’ concretamente en la rama valenciana.

López del Hierro

A lo largo de la declaración, Villarejo niega que obtuviera información relevante sobre el caso, aunque explica que su trabajo consistía en “mover el avispero” pasando información a unos y a otros.

La Fiscalía investiga un delito de revelación de secretos sobre los datos, que formaban parte del secreto judicial, que Villarejo presuntamente dio en los primeros años de investigaciones a Ignacio López del Hierro para evitar daños al entorno de las personas vinculadas al Partido Popular.

Sobre la información que reportaba al marido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, el ex comisario dice: “Cada vez que había algún dato que era interesante… creo recordar que tenía preocupación por el señor Bárcenas, o algo así”.

“Mover el avispero”

El fiscal pregunta, en concreto, si advirtió a un familiar del expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector de la Policía, Juan Cotino, de que retirara un material porque le iban a hacer un registro.

“No he estado nunca en ninguna de esas investigaciones. Que haya hecho algún comentario privado, de algún tipo… pero que obviamente no recuerdo… Me he dedicado, digamos, a mover el avispero”, dice Villarejo, que niega que haya conseguido información sobre estas causas por su cargo de comisario.

“Yo colaboraba en esa época con todo aquel que me pedía que indagara en alguna gestión. Algunas veces con el propio señor Cosidó, el director de la policía, otras veces con el DAO, otras veces con el comisario general de la policía”.

Un informe confidencial para archivar la causa

El fiscal le lee un informe que han encontrado en los registros de su casa, titulado titula “Confidencial S.M.P Avance” del 11 de junio de 2012. Se trata de un informe que han encargado a la sociedad del ex comisario, Cenyt, varios letrados del “sumario G”, según la lectura de la Fiscalía, y que forma parte de un proyecto de estrategia jurídica cuyo objetivo es la “búsqueda del archivo definitivo de este procedimiento”, que se instruía en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

El ex comisario niega haber recibido ningún encargo concreto por parte de los abogados de la defensa en esa causa, aunque reconoce haber tenido reuniones con ellos.

-- ¿Usted se reunió con abogados que llevaban la coordinación de la defensa del caso Gürtel?

-- Yo me he reunido con todo el mundo. Era mi función

-- ¿Con qué letrados se reunió?

-- No me acuerdo ahora… con Ignacio Peláez seguro. ¿Con quién más? Pues no me acuerdo… los nombres se me olvidan, porque no me acuerdo... [...]

-- ¿Cuál era el objeto de la reunión?

-- Pues esas reuniones, obviamente, puesto que ya había cierta evidencia de que se estaban haciendo una serie de irregularidades como grabar a los abogados, etcétera, etcétera en prisión. Cosa que me hacen a mí también, pero bueno en esta ocasión ya imagino que estarán tomando más cautela para que no pueda probarlo. ¿Qué ocurre? Pues que tenía mucho interés en decirme oye échame una mano y tal. Y yo por otro lado informaba a la otra parte y decía oye está gente está mosqueada por esto y tal y cual. Y esa es mi función, mover el avispero. Funciones de inteligencia.

Preguntas que no tienen que ver

Según este informe, que tiene Anticorrupción, Villarejo había presupuestado estos servicios con un coste medio por la colaboración profesional de 15 millones de euros.

Él lo niega: “no tengo ni idea. Ni me acuerdo, ni por qué, ni cómo se hizo, ni en base a qué, ni qué fin tenía. Probablemente dentro de mis labores de inteligencia y nada más. Nunca se llegó a establecer ningún acuerdo económico con el tema de Gürtel”.

El interrogatorio citado forma parte de la pieza 7, conocida como ‘Kitchen’ en la macro causa que investiga sus servicios, aunque el letrado del ex comisario mostró su protesta durante la declaración porque entiende que estas preguntas, relacionadas con ‘Gürtel’, no tienen que ver con el objeto que se investiga en esa pieza, que es el presunto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Villarejo deja entrever que existe un interés de fastidiar al PP y de ahí que se mezclen estas cuestiones en esa pieza.

El ex comisario declara en contra de la recomendación de su abogado ya que dice que va a contar todo "porque tiene miedo de que le quiten de en medio". Además, muestra su disgusto con la Fiscalía porque no le dejen ver la documentación por la que se le está preguntando.