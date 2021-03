El ex DAO Eugenio Pino afirmó que el director del CNI quiso expulsar a Villarejo en tres ocasiones: este es el audio

El ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino afirmó en su última declaración judicial en el marco de la pieza ‘Kitchen’ que el ex director de CNI quiso expulsar al ex comisario Villarejo en tres ocasiones del cuerpo de la Policía. En su declaración en la Audiencia Nacional, así como en la del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, a cuyos audios ha tenido acceso Confidencial Digital, ambos hablan de las labores de inteligencia que Villarejo realizaba.

La declaración se produjo el pasado 14 de diciembre para responder a las preguntas del juez sobre los seguimientos que presuntamente un grupo de policías a las órdenes del Ministerio del Interior realizaron a Luis Bárcenas para sustraer información sensible que pudiera afectar al PP. El fiscal Anticorrupción preguntó a Pino por unos mensajes de 2016 aparecidos en el volcado del teléfono del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en los que Pino se refiere a “el fin de la fiesta”.

“El señor Sanz Roldán me pidió tres veces el cese del señor Villarejo. Tres veces. Creo que pidió varias veces el cese al secretario de Estado, inclusive al ministro”, explica Pino. “Cuando te lo quitan del medio, pues eso es fin de la fiesta”.

Prohibió a Villarejo investigar a Corinna

Eugenio Pino reveló que Villarejo quería realizar una investigación por el asunto de Corinna Larsen con el apoyo de la Policía: “Cuando me contó que su despacho de abogado había recibido una serie de informaciones sobre una princesa que era muy mediática, automáticamente yo le dije que eso no lo podía llevar él y le ordené mediante por escrito que le prohibía cualquier tipo de investigación con una serie de razones como que los hechos se habían cometido fuera del territorio, allí había otra policía y otra justicia, la persona que se investigaba era aforada [el rey emérito]...”.

El ex DAO relató que acudió a la Casa del Rey y fue a ver también al entonces director del CNI Félix Sanz Roldán para advertirle de que Villarejo tenía unas grabaciones en las que podía salir su nombre. “Le dije 'yo creo que tiene las cintas preparadas' y me dijo y 'dónde las puede tener'. También le dije 'no entres ahí fundamentalmente porque tiene varias copias y las va a soltar por todo el mundo'”.

Villarejo trabajaba para la Casa

Pino sostuvo que “Villarejo trabajaba para la Casa”, es decir, para el CNI, y que, al conocer esta información, el ex director de Inteligencia le dijo: “el que ofende a la Casa no tiene perdón”. Sostiene Pino que Sanz Roldán le investigó también a él: “Como yo se lo había comentado también a un coronel del CNI y este se equivocó y automáticamente montaron un dispositivo porque pensaban que yo iba a tener las cintas de Villarejo”.

Un registro que, según la versión del ex DAO, no llegó a producirse porque un juez del Tribunal Supremo lo paró.

Y también era un hombre de Inteligencia

El mismo día de diciembre declaró el ex comisario Enrique García Castaño en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García-Castellón, y allí García Castaño sostuvo que Villarejo hacía “labores de inteligencia informativa”.

Abogado de Villarejo : ¿Me puede usted explicar qué funciones realizaba el señor Villarejo dentro de la policía? García Castaño: La figura del señor Villarejo era una figura de un modo especial, como ha habido en otros casos con otros policías, que se consideraba que estaba liberado de asistir a una oficina, de tener trato diario de un policía y trabajaba exclusivamente con operaciones que se le encargaban. A: ¿siempre eran funciones de inteligencia? G: siempre

Defendió García Castaño que Villarejo reportaba a los sucesivos ministros del Interior, secretarios de Estado e incluso presidentes del Gobierno y en determinadas misiones al CNI.”

A: ¿Conocía usted que el señor Villarejo tenía una estructura empresarial que funcionaba durante todo este tiempo con normalidad de una forma pública? G: Desde que entró en la policía entró con esas empresas A: ¿En algún momento tuvo usted petición de investigación porque eso fuera irregular? G: No, nunca

A: ¿Le consta usted que esas empresas pudieran utilizarse como cobertura para las misiones o encargos concretos de inteligencia al servicio del Estado? G: Sí, me consta

Para la defensa de Villarejo, acreditar que éste tenía la condición de ‘agente encubierto’ tiene una gran importancia de cara al juicio. De hecho, como informó El Independiente, el ex comisario, en prisión desde 2017, utilizará en su defensa la reciente sentencia absolutoria por las manifestaciones públicas que hizo de Sanz Roldán de cara a sus causas judiciales pendientes.

Cosidó lo sabía todo

En los audios también se escucha, tal y como publicó la Cadena SER, que Eugenio Pino confirma que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, “lo sabía todo”.

Pino insiste en que no fue él quien inicia la investigación porque como DAO no tenía esa capacidad. Además, dice que aunque tenía relación con el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, con quien se cruzaba llamadas de vez en cuando, “nunca” habló con él sobre la ‘Kitchen’. Algo que también declara García Castaño quien explica que ni siquiera tenía su teléfono.

Por otro lado, el ex DAO reconoce que en una llamada el entonces Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez le pregunta por el confidente Sergio Ríos. A preguntas del fiscal por los nombres de los otros cuatro confidentes, Pino dice que no sabe quiénes son. Cabe recordar que Pino envía un mensaje al ‘número dos’ de Interior en el que le afirma que además del ex chófer de Bárcenas había más confidentes: un escolta, un preso, un familiar y un empresario.