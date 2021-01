Los medios y periodistas a los que seguía Francisco Martínez tras verse implicado en la ‘Kitchen’

El examen del teléfono móvil de Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz, deja un enorme listado de medios digitales, cadenas de televisión y periodistas a los que seguía a diario cuando, a partir de 2015, comenzó a destaparse el caso ‘Kitchen’.

En un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, se revelan cientos de conversaciones en las que Martínez muestra una gran preocupación por cómo se iba desarrollando la causa, y también viendo el abandono en que le estaba dejando el Partido Popular.

Los profesionales que conectaban con él son en su mayoría conocidos periodistas que se ocupan de la información policial, de tribunales, etc., y que por tanto seguían esos temas y habían tenido contacto con él cuando se encontraba en el ministerio del Interior.

“No entres, es un pufo”

En noviembre de 2015 algunos digitales, como El Español, comenzaron a publicar algunas informaciones sobre el espionaje ilegal al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su familia para sustraerle información, unas actuaciones que dos años más tarde se convertirían en el inicio de la pieza ‘Kitchen’.

Martínez, después de ver varias piezas en el digital con titulares como “Policías se apoderaron de los Papeles de Bárcenas que no entregaron al juez” y “Los papeles de Rosalía comprometen a Rajoy”, intercambió mensajes con Fernando Lázaro, periodista de investigación de El Mundo, para intentar persuadirle para que no se hiciera eco de esas noticias.

“Caca...no entres. Es un pufo”, le dice el exsecretario de Estado. “Es todo una trola usada como arma de guerra del uno contra el otro. Ni robo, ni rabo, ni Kitchen, ni pollas”.

Preguntas al comisario García Castaño

Al mismo tiempo que trataba de convencer a periodistas, Francisco Martínez preguntó al ex comisario Enrique García Castaño, también imputado en la causa, si sabía a qué documentos en concreto se referían esas informaciones.

-García Castaño: “Una agenda con notas que me dicen son del verano del 2013, o sea un montaje, puede escribir lo que le dé la gana, pero es más de lo mismo”

-Francisco Martínez: “A quién mencionan esas notas?”

El vídeo del día Finaliza la misión de la sonda de calor interno de Marte

-G: “A todos, Rajoy, Cospedal, Arenas, el propio Bárcenas les dijo que no quería líos”

-F: “Pues menos mal que no quería líos”

La ‘Kitchen’ llega a la Audiencia Nacional

A partir del año 2017, la causa dio un vuelco importante, tras la detención, en noviembre, del comisario José Manuel Villarejo.

En el informe citado, la Policía transcribe conversaciones de Martínez con su entorno más íntimo manifestando que estaba “muy nervioso” ante las diligencias que la Audiencia Nacional ya había abierto.

El ex número dos de Interior envió a su mujer el mensaje “esto me va a hundir” acompañando una noticia de Okdiario que decía: ‘Judicializadas grabaciones comprometedoras para Villarejo al marido de Cospedal y Fernández Díaz’.

Dinero de fondos reservados

Un año más tarde, los medios empezaron a publicar que el ex chófer de Bárcenas había recibido dinero de los fondos reservados por su trabajo de espionaje y de búsqueda de documentos.

La Policía adjunta capturas de varias noticias del digital que dirige Eduardo Inda y relata en el informe: “Esta sucesión de publicaciones (inicialmente Okdiario y posteriormente otros medios) incrementan notablemente la preocupación de Martínez, quien efectúa un seguimiento exhaustivo de las noticias que se van publicando en los medios y las comenta con terceras personas a la vez que intensifica sus reuniones”.

“¿Tú crees que Inda sacaría algo mío sin avisarme, después de haberme dicho que me avisaría?”, pregunta Martínez a un exjefe de prensa del Ministerio de Interior. “Muchas de estas cosas se publicaron en 2015… Lo que no entiendo es por qué entra El Mundo ahora”, añade. “Hasta ahora solo ha entrado LaSexta y sin darle mucho espacio”, le dice su interlocutor.

Voz Pópuli, El Confidencial Digital, ABC…

La angustia de Martínez, como se refleja en sus conversaciones, no deja de crecer. Comparte prácticamente a diario con el ex responsable de prensa de Interior artículos publicados en:

-Voz Pópuli. “Esto lo lee mucha gente?”, dice. La respuesta es: “No. Y un sábado menos”.

-ABC. “¿Has visto ABC? Cosidó ha colado su versión”, le cuenta el interlocutor. “Sí, claro, con sus periodistas amigos”, responde

-De Confidencial Digital comenta la noticia ‘Interior investiga a el ex número dos de Jorge Fernández Díaz”.

Ataques de Inda

Francisco Martínez muestra especial interés en conocer si el diario que dirige Eduardo Inda tiene algún interés particular en él:

-Francisco Martínez: “Lo que no entiendo bien es el ataque furibundo de Inda. ¿Qué hago? ¿Lo dejo correr o hago un comunicado?”

-Ex responsable de prensa de Interior: “De él se puede esperar cualquier cosa. Mejor unas breves declaraciones en el pasillo: Jamás di una orden irregular. Solo despachaba cuestiones operativas para preservar la seguridad”.

“Estoy muy mal”

En 2019, cuando la causa abierta por la Audiencia Nacional lleva ya varios años en las portadas de los periódicos, Francisco Martínez todavía no está imputado pero él mismo se espera lo peor.

Reconoce a gente de su entorno que está “muy mal” y llega a querer desconectar de los medios de comunicación.

Así se lo explica al inspector jefe Pedro Agudo, después de saber que el ex comisario Enrique García Castaño había declarado contra él en el marco de la macro causa. “Pedro, no me mandes, por favor, mañana lo que saque la prensa de la declaración del ‘Gordo’. Ya sé que es malo y que me afecta directamente, pero voy a tratar de no leer mucho porque, si no, acabaré enloquecido”.

Mensajes protocolizados ante notario

Cuando Voz Pópuli publicó una entrevista al ex ministro Jorge Fernández Díaz, en la que afirmaba que no conocía nada de la ‘Kitchen’, a Martínez le reenvían la noticia varios periodistas y amigos la enviaron a Francisco Martínez, que volvió a desahogarse con su entorno más próximo: “Yo sabía que Jorge era un cobarde, pero nunca imaginé que tanto”.

Fue entonces cuando decidió protocolizar ante un notario los mensajes que supuestamente se envió con Fernández Díaz.

A finales de 2019 la periodista de la Cadena SER Ana Terradillos le comenta que el futuro judicial no pinta bien:

-Ana Terradillos: Tiene pinta de que te van a imputar.

-Francisco Martínez: Bueno, eso dicen los de El País.

-A: La declaración de los polis no te beneficia.

500.000 euros

Ya en 2020, el 3 de febrero, la SER difundió esta noticia: ‘El Gobierno del PP gastó 500.000 euros en fondos reservados para proteger al partido del caso de su caja B’.

Francisco Martínez volvió a hablar con Ana Terradillos para mostrarle su malestar: “Lo que es es una mentira como una casa”, le dijo.

Pocas semanas después, el exsecretario de Estado de Interior fue imputado (situación en la que se encuentra) y, unos meses más tarde lo fue también su superior, Jorge Fernández Díaz.