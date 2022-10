Los cerveceros españoles aseguran que la sequía no pone en riesgo la producción

En México se ha prohibido que las fábricas de cerveza del norte del país continúen con su producción. El estado es líder mundial en las exportaciones de esta bebida, por lo que el presidente animó a que las inversiones no cesasen, sino que se trasladasen a la zona sur y sureste.

La sequía fue la principal causa de esta medida. Cabe destacar que en el país latinoamericano la escasez de agua es aún más preocupante que en España. Según informaron varios medios, había zonas, como Monterrey, en las que los habitantes no tenían agua de forma constante.

¿Y en España?

En España la sequía también está afectando a los pantanos y embalses. En agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica informaba de que la reserva hídrica estaba al 35’9%.

Sin embargo, desde la Asociación de Cerveceros de España aseguran a ECD que actualmente la sequía no supone un riesgo real para la poducción de cerveza. Aunque afirman que es imposible predecir el futuro, a día de hoy insisten en que la escasez de agua no es un problema real y que no se prevé un desabastecimiento de esta bebida en España.

Las fábricas del sector requieren de una gran cantidad de agua. Producir 1 litro de cerveza supone emplear entre 3 y 5 de agua, según informa Estrella Galicia. En España, a lo largo de 2021 se fabricaron 3.662 millones de litros de cerveza, como informó Cinco Días.

Coste de materias primas

La Asociación de Cerveceros de España está compuesta por grandes empresas del sector, como pueden ser Mahou, San Miguel o Estrella Galicia, y recalca que actualmente hay otros problemas que preocupan más al sector, como la subida de costes de las materias primas.

La guerra en Ucrania ha puesto en jaque al comercio del cereal, incluyendo la cebada. A esto se suma el encarecimiento de la energía y del transporte, que también afectan al mercado de la cerveza.

Teniendo todo ello en cuanta, la patronal mantiene que por el momento no se prevé que en España se repita la situación de México. Además, aseguran que a día de hoy se están enfrentando a las mismas dificultades que cualquier otro sector dada la crisis que atravesamos.