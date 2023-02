La nueva colección de Kiko Milano: Powerful Love.

Crea un look de ojos fascinante comenzando por el Duo Eye Primer & Liquid Eyeshadow, utilizando primero la prebase y después la sombra líquida para conseguir un efecto de brillo metálico. Puedes elegir entre el rosado Rose Me Tender, el cobrizo Magnetic Eye o el marrón intenso Madly In Love. Para reforzar tu look de ojos, aplica una de las sombras de la rueda de colores semipreciosos: juega con tonos inspirados en un espectro de gemas, desde la selenita y la piedra lunar hasta la piedra de sangre y la obsidiana más profunda y oscura. Saca combinaciones de colores de las paletas de sombras de ojos que combinan tonos mates y metálicos, como In Sync With You en marrón, Spell of Love en rosa o Opposites Attract en verde intenso. Duo Eye Primer & Liquid Eyeshadow Prebase de ojos como base antes del maquillaje y sombra de ojos líquida. Perfecto para mejorar el resultado de las sombras de ojos y realzar la mirada con preciosos reflejos en unos sencillos pasos y con un solo producto.

- La prebase de ojos es ligera e imperceptible, se seca rápidamente y crea la base perfecta para el maquillaje del contorno de los ojos; gracias al aplicador de esponja, es fácil de aplicar, incluso sobre la marcha.

- La sombra de ojos tiene una textura supercómoda y una pigmentación intensa; con una fórmula fresca, ligera en los párpados y muy fácil de difuminar; gracias a las perlas reflectantes que contiene, el efecto es extremadamente luminoso y multidimensional; el aplicador con esponja permite aplicar la sombra de ojos con precisión y total facilidad. P.V.P: 12,99€ - A la venta en tiendas KIKO y online Gemstones Rainbow Eyeshadow Palette Paleta de 5 sombras de ojos con acabados mate y metalizado. Perfecta para crear infinidad de seductores looks de ojos, gracias a la mezcla de colores y acabados.

- Está adornada con un elegante relieve y la textura de las sombras es agradable de aplicar, para ofrecer una sensación de comodidad absoluta en los párpados - Contiene 5 tonos armoniosos en diferentes acabados (mate y metalizado), con una pigmentación intensa y fáciles de difuminar - Permite crear looks para cualquier ocasión con un solo producto; P.V.P: 17,99€ - A la venta en tiendas KIKO y online