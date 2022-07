Para RRYP "el éxito en la internacionalización está en la especialización por equipos"

La internacionalización de empresas es uno de los grandes retos que tienen que asumir las pymes y muchas startups, puesto que es una forma de crecer y a la vez de diversificar, protegiéndose ante las crisis.

Desde luego, el proceso no es fácil, pues supone salir a mercados que no se conocen, con leyes distintas, costumbres que no tienen que ver con las nuestras, maneras de trabajar diferentes, clientes que no saben nada de nosotros y un largo etcétera.

¿Qué proceso debe pasar una empresa a la hora de internacionalizarse?

Cuando una compañía se quiere lanzar a otros mercados no puede hacerlo de repente, sino que antes debe de seguir un proceso para ver si es posible llevarlo a cabo y de qué manera.

Uno de los pasos más importantes es el de la investigación. Hay que ver qué ofrece la empresa y las posibilidades que tiene de hacerlo fuera, centrándose solo en aquellos países en los que la venta de sus productos sea viable.

Se debe comprobar si se es mejor que la competencia en el país de destino, pues de lo contrario habrá que parar hasta que el producto mejore lo que ya hay allí.

Después se debe elaborar una estrategia, una guía con tiempos y acciones medibles, para que se pueda ver si se están cumpliendo con los planes y que no quede solo en el papel.

En este proceso hay que saber que se tienen que guardar fondos, una cantidad alta, puesto que lo normal es que un procedimiento de internacionalización sea a largo plazo, pues en un principio habrá que invertir dinero para poder entrar en un mercado que no conocemos.

Aquí son importantes los agentes externos, contar con uno que tenga experiencia a la hora de llevar a las empresas a vender en otros países.

RRYP puede ser ese agente externo que necesitamos

Los procesos de exportación e importación no son sencillos, y de ahí que lo mejor sea apoyarse en alguien con experiencia, en especialistas como RRYP.

Esta consultora ha desarrollado un sistema para que la internacionalización sea un éxito, el cual ha ido mejorando con los años, y que se basa en la creación de pequeños equipos especializados.

Así, en el caso de las empresas españolas, las estrategias no se implementan desde aquí, sino que las lleva a cabo un profesional del sector que reside en el país de destino, y que conoce muy bien su mercado.

Además, asignan a un project manager a cada una de las empresas que contratan sus servicios, de manera que siempre van a conocer qué avances se van haciendo, pues la comunicación es diaria durante los tres meses en los que RRYP garantiza resultados que lleven a generar retornos.

Salir del país de origen nunca es sencillo en el caso de una empresa, pues supone enfrentarse a retos para los que no suele estar preparada. Aquí es donde entran especialistas como RRYP, una consultora que se dedica a ayudar en los procesos de internacionalización, con pequeños equipos especializados en cada una de las áreas necesarias.