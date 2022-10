Estos son los mejores ordenadores portátiles calidad precio de la actualidad

¿Te has lanzado a la búsqueda de un ordenador portátil? Si estás valorando posibilidades y tu objetivo es identificar oportunidades a nivel calidad-precio presta atención. A continuación revisamos tres de los mejores ordenadores del mercado siguiendo este criterio. Los siguientes modelos están especialmente recomendados para finalidades como trabajar, estudiar o el universo del gaming.

Para ello, tomaremos como referencia el análisis de los mejores portátiles calidad precio de la actualidad desarrollado por Portatilea.com.

Mejor portátil calidad precio: Huawei MateBook D15

Su procesador Intel Core i5-1135G7 de cuatro núcleos y décimo primera generación se suma a una memoria RAM de 16 GB (DDR4) y a una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB con Disco Duro SSD. Su reducido peso de 1,2 Kg y su pantalla Full View 2K de 15,6” con tarjeta gráfica Iris Xe de Intel junto con una autonomía de 12 horas le convierten en una buena alternativa para aquellos que teletrabajan y que dan prioridad a las metodologías en remoto. Entre sus prestaciones más destacadas podemos encontrar la opción de colaboración multipantalla. A partir de un único clic es posible compartir la pantalla de un Smartphone para gestionar documentos o, incluso, responder mensajes. Además, sus componentes de última generación, su pantalla IPS de alta calidad o su batería Fast-Charge (que permite cargar el 50% en apenas 30 minutos) proporcionan una durabilidad y una experiencia de uso cómoda intuitiva y ágil.

Como punto débil, cabe mencionar que su memoria RAM no es ampliable por lo que es importante analizar si a este nivel podrá proporcionar respuesta a nuestras necesidades.

Mejor portátil calidad precio con procesador potente: Lenovo IdeaPad

Para aquellos usuarios que están en búsqueda de una buena oportunidad de ahorro dentro del segmento de portátiles con procesador potente, Lenovo IdeaPad se posiciona como una de las mejores alternativas pues cuenta con un AMD Ryzen 7 5700 U de hasta 4 GHz y 8 núcleos. Por otro lado, también posee una memoria RAM de alta frecuencia de 16 GB DDR4 y otras prestaciones igualmente interesantes como un Disco SSD de 512GB, una tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics, una pantalla HD de 15,6” o una autonomía de hasta 9 horas consecutivas. Su diseño ergonómico con un peso de tan solo 1.6 Kg proporciona una experiencia cómoda a la par que eficiente. Sus rasgos lo convierten en una buena alternativa para cubrir sesiones de estudio, trabajo o entretenimiento.

Su diseño, sus componentes de alta gama o el hecho de que constituye un caso excepcional de portátiles que cuentan con un procesador i7 de última generación, un disco de alta capacidad o una memoria RAM de 16GB por este precio se suman a otras prestaciones en materia de conectividad.

No obstante, si hubiese que dedicar un espacio a analizar sus limitaciones, deberíamos mencionar que este modelo no es compatible con versiones anteriores a Windows 10 o que su diseño no permite extraer la batería y que para hacerlo es necesario recurrir al departamento posventa de Lenovo. En cualquier caso, se trata de puntos débiles bastante relativos en comparación con sus innegables potencialidades.

Mejor portátil calidad precio gaming: Lenovo Legion

Dentro del segmento de los ordenadores portátiles para gaming, la mejor oportunidad en relación calidad precio es Lenovo Legion. Este modelo cuenta con un procesador Intel Core i5-8300H Quad Core de entre 2.3 GHz y 4.0 GHz. A esto se le suma una memoria RAM de 8GB DDR4 y un disco duro HDD SATA de 1 TB de capacidad, así como una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1050 con 4 GB GDDR5 que, sumada a una pantalla Full HD de 15,6” proporciona experiencias visuales de alta calidad. En comparación con el resto de alternativas su peso es ligeramente superior (2,3 Kg) aunque situándose en el margen propicio para una adecuada portabilidad y comodidad.

De acuerdo con los análisis elaborados por los especialistas del segmento, se trata del mejor portátil gaming debido a sus prestaciones y su elevado rendimiento (en especial, gracias a su tarjeta gráfica GTX).

Su tarjeta gráfica es, de hecho, una de las mejores que pueden encontrarse en el mercado. No obstante, también debemos especificar algunos de sus puntos más débiles. Por ejemplo, este modelo cuenta con un trackpad de calidad bastante moderada. Para sesiones de trabajo puede cumplir sus funciones. No obstante, si va a estar destinado a largos periodos de uso lo más aconsejable es optar por un mini ratón. Por otro lado, no posee un disco SSD de serie. Sin embargo esto no es algo realmente grave porque su estructura integra una ranura en donde puede instalarse de una forma relativamente sencilla.