Lo último en tecnología llega a los hogares españoles

La tecnología avanza cada vez más rápido y lo hace en todos los sectores y ámbitos de la vida, ya sea a nivel personal o profesional. Los avances tecnológicos en el hogar están al orden del día, creando aparatos que facilitan la vida de las personas que habitan en él o fomentando la seguridad de la vivienda.

El robot aspirador inteligente

La tecnología da la posibilidad de mantener tu hogar limpio en todo momento estés o no en casa. Ya existe un aparato que realiza las actividades que la persona no quiere hacer o que no tiene tiempo para ello. Si el objetivo es facilitar y mejorar el bienestar de las personas que viven en el hogar, el resultado será siempre satisfactorio.

Hablamos de un aparato que está revolucionando el sector de la limpieza en el hogar, el robot aspirador. Se trata un aparato muy práctico y fácil de usar. Lo más difícil sin duda es decidir qué modelo es el más apropiado. Esta página web llamada aspirame.es recopila información sobre diferentes modelos que destacan en el mercado, así como ofrece opiniones de expertos con el fin de que los usuarios dispongan de mayor facilidad para decidir qué modelo desean adquirir. Encontrarás una sección que es dedicada a describir todos los Roomba de iRobot, pues es considerada la marca más popular del mercado en la actualidad. Además, se pueden encontrar análisis de productos específicos para que te pongas al día de todas las características, peculiaridades y ventajas que ofrece cada modelo.

Independientemente del modelo o de la marca, lo que podemos afirmar rotundamente es que los robots aspiradores inteligentes han supuesto una verdadera revolución en cuanto a la limpieza del hogar. Aunque parezca un aparato futurista que hemos visto en distintas películas o series adelantadas nuestro tiempo, se ha convertido en una realidad y ya se puede disfrutar de todos los beneficios que aporta al día a día. Si los diferenciamos con los clásicos aspiradores de toda la vida, el robot aspirador ofrece una comodidad, un manejo del propio tiempo y un ahorro energético que los modelos convencionales nunca llegarán a alcanzar. En definitiva, afecta a la calidad de vida de las personas que viven en el hogar, y especialmente, a aquellas que son las que se dedicaban a realizar estas tareas de manera manual.

En cuanto al precio de estos robots varían mucho dependiendo de las peculiaridades del modelo. La elección dependerá del presupuesto disponible, pero se pueden encontrar robots aspiradores desde menos de 100 euros hasta más de 1.000 euros. El uso que se va a hacer de él determinará la elección última, pues si la intención es usarlo diariamente, se requerirá un aparato con una batería resistente y que no pierda fuerza.

Cámaras de seguridad conectadas

Aunque las cámaras de seguridad no son aparatos considerados innovadores, los modelos que se han lanzado al mercado en los últimos años han mejorado en todos los aspectos. El diseño y las funciones que se han integrado para que de adapten a los hogares, ha sido determinante para considerarse uno de esos aparatos fundamentales para una casa del futuro.

Estas cámaras inteligentes ofrecen múltiples ventajas para facilitar la tranquilidad y la seguridad de una vivienda. Normalmente funcionan con una conexión por WiFi, ya sea a la red del hogar o a una externa. Las cámaras permiten que podemos ver lo que ocurre desde cualquier parte mediante el teléfono móvil. Los precios y los modelos son muy variados, pero dependerá del tipo de cámara que el usuario está buscando.

Para quien quiera ir un paso más allá, existe una extensión de las cámaras anteriores, los videoporteros inteligentes. Estos modelos detectan el movimiento en los entornos externos, mandando alertas a los móviles. La función del portero viene intrínseca, pues si alguien toca al timbre, podremos hablar con esa persona como si estuviéramos allí.

Luces inteligentes para la casa

En el sector de la iluminación, la tecnología también ha incidido. La avanzada iluminación LED ya forma parte de los hogares españoles con el fin de facilitar un ahorro de luz mientras ofrece luz de alta calidad con menor consumo. No obstante, la iluminación inteligente es un paso más del proceso, pudiendo controlar las luces en cada instante adaptándola a cada situación específica.

Se pueden encontrar en el mercado lámparas, bombillas, tiras LED y servicios IFTT para crear funciones automáticas como que se enciendan las luces de una sala cuando detecta movimiento.