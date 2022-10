Si necesitas un abogado penalista experto en extradiciones esta es una de tus mejores opciones en España

La elección de un abogado penal siempre es un tema para el que se debe tener en cuenta algunas variables importantes. Para ser honestos, se puede decir que el mejor abogado penalista no existe. Hay buenos abogados y los hay no tan buenos, o al menos no los abogados adecuados en algunos casos.

Entonces, ¿Cómo elegir al mejor abogado penalista? La persona para quien se inicia un proceso penal necesita un abogado penalista. Si nunca antes has tenido uno, lo primero que debes hacer es comparar las diferentes opciones. En última instancia, si resultas condenado, si tu vida continúa en libertad o en prisión puede depender de esa primera elección.

Un abogado penalista es un experto en el campo del derecho penal y también es activo en su enfoque de lo que es mejor para todos los casos en global. Por citar algunos: derecho penal económico o financiero, extradición, etc.

Los mejores abogados penalistas de España suelen llevar asuntos importantes en los tribunales nacionales. Las partes interesadas a menudo consultan a conocidos o se confunden con los nombres que les recomiendan en algunos medios.

¿Cómo elegir a tu abogado penalista?

El ideal para elegir al mejor abogado penalista es conocer casos exitosos similares al que a usted le ocupa. Un bufete de abogados penalistas generalmente pública estas sentencias en su sitio web y usted mismo puede cotejar esa evidencia. Además la proximidad de los expertos en derecho penal facilita la comunicación entre clientes y abogados.

En los casos penales, las relaciones fluidas son fundamentales para diseñar estrategias conjuntas, prepararse para el juicio y mucho más. Por otro lado, la presencia de un abogado penalista es crucial ante un posible arresto. El asesoramiento directo está garantizado si el Despacho Penal está en la zona.

De lo contrario, la situación de los presos y sus familias puede complicarse, por ejemplo, en el caso de procedimientos de extradición. La confianza del cliente es un factor que no debe subestimarse. Por un lado, porque el acusado debe ser siempre sincero con su abogado con cada detalle del delito del se le acusa.

Los mejores profesionales son los que pueden garantizar su atención durante todas las etapas del procedimiento judicial. Elegir al mejor abogado penalista no es tarea fácil. Cada cliente debe comparar, evaluar y elegir el que mejor se adapte a sus intereses.

Lo que debes saber sobre las extradiciones en España

La extradición es un mecanismo legal por el cual se puede entregar a otro país una persona para su juicio o cumplir una condena. Un equipo de Abogados penalistas expertos en extradiciones puede garantizar que se rechace su extradición. Estas disposiciones tienen lugar en la Audiencia Nacional de Madrid, por lo que siempre es buena idea contar con un abogado penal con despacho en Madrid, por lo que ya hemos explicado anteriormente de la importancia de la cercanía en todo el procedimiento.

Hay dos tipos de extradición:

- Extradición activa: se da cuando España solicita la extradición de una persona de otro país para ser juzgada en España por un delito cometido en el país porque el autor ha huido de su jurisdicción.

- Extradición pasiva: se da cuando otro país pide a España que entregue a una persona. Esta forma de extradición aplica más garantías que la extradición activa. Una precisión importante: cuando estos procedimientos tradicionales se realizan entre estados miembros de la UE, técnicamente se denomina "Orden europea de arresto y vigilancia (OEDE)" u "Orden europea", no extradición.

En este caso, los países asumen "confianza mutua" porque todos pertenecen a la Unión Europea, por lo que la OEDE tiene menos requisitos y barreras en comparación con la extradición. Además, en cuanto a la extradición pasiva, la regla principal es que no se permite la extradición de españoles, ni se permite la extradición de extranjeros si los tribunales españoles son competentes para juzgarlos. En el caso de doble nacionalidad, es la "nacionalidad válida", es decir, la nacionalidad utilizada para la estancia, viaje, etc.

En cuanto a la extradición voluntaria, España sólo puede solicitar la extradición en estos casos:

- Españoles que delinquen en España y que luego huyen al extranjero.

- Españoles que atacaron la seguridad exterior del país en el extranjero y luego huyeron a otro país.

- Extranjeros que deban ser juzgados en España pero solicitan asilo en un país distinto del de origen.

Para obtener una solicitud de entrega a España desde otro país, se deberán cumplir, además, los siguientes principios:

-La extradición sólo es posible sobre la base de leyes o tratados siguiendo los principios de legalidad.

-Los hechos del motivo de la extradición deben ser concedidos en España y en el país donde se solicita la extradición, siguiendo el llamado principio de doble incriminación.

-La extradición solicitada no tendrá lugar si el presunto delito no está tipificado en la legislación penal del país requerido y en el Código Penal español.

-Sólo se permite la extradición si la persona ha sido juzgada y condenada por el delito por el que se ha dictado la orden de extradición, siguiendo el llamado principio especial.