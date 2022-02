A Alfons Godall, vicepresidente de la Fundación FC Barcelona por criticar a Rafa Nadal y decir que “representa al Estado enemigo”

Rafa Nadal hizo historia el domingo tras obtener su 21º Grand Slam. El manacorí ganó el Open de Australia a Medvédev, remontándole dos sets en contra en un encuentro que duró cinco horas. Desde entonces las felicitaciones y reconocimientos públicos no le han faltado por ser el primer tenista masculino en alcanzar esta cifra de trofeos.

En cambio, Alfons Godall, vicepresidente de la Fundación FC Barcelona, ha criticado la victoria del tenista español y ha dejado claro que el deportista no es de su agrado. Godall ha escrito un tuit asegurando que “Rafael Navidad me ha dado repelús desde el primer día. Le tengo en el mismo saco que a La Roja, el Real Madrid, Fernando Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo”. Con esta afirmación, el directivo del FC Barcelona ha dejado clara su animadversión y ha continuado explicando: “Hoy no hablaremos de cosas ni de personas forasteras. Será un día más tranquilo, supongo. ¡Viva el Barça y viva la República independiente de Cataluña! (¡Pese a los que no tienen cojones de hacerla!)"