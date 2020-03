España lo necesita.

Nunca le estaremos suficientemente agradecidos a los trabajadores de los servicios públicos que están, cuál soldados, dando la trágica batalla en la trinchera de esta profunda crisis sanitaria. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, policías, bomberos, soldados, miembros de protección civil… Tampoco olvidaremos a los trabajadores de las empresas privadas que hacen que podamos seguir viviendo en nuestras casas de la mejor de las formas posibles: agricultores, pescadores, mariscadores, personal de los negocios de alimentación, de farmacia, de las empresas de transporte de mercancías, medios de comunicación -también los medios públicos-, telefonía, electricidad, agua, barrenderos… y a aquellos de otros sectores de la empresa privada que también están interviniendo en la batalla que se libra en las trincheras, como pueden ser el personal sanitario, el de geriátricos y el personal de seguridad, entre otros.Hasta ahí, los españoles somos iguales, tal y como establece nuestra Constitución. Sin embargo, las condiciones económicas en las que quedan los trabajadores de sector privado en esta crisis son mucho peores que las condiciones en las que quedan los trabajadores del sector público. Mientras que entre los primeros, los ERTES y los despidos son la norma general para aquella gente que no pueda acudir presencialmente a su puesto de trabajo o teletrabajar, lo que conlleva en el mejor de los casos una reducción del 30% en sus salarios, para los trabajadores del sector público, económicamente hablando, esta crisis simplemente no existe.Quizás sería bueno, abrir un debate sobre la conveniencia de aplicar, a aquellos trabajadores del sector público que no acuden presencialmente a su puesto de trabajo, ni teletrabajan, una reducción en sus retribuciones proporcional a la que sufren los profesionales del sector privado. Recordémoslo, lo dice el Artículo 14 de nuestra Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.España lo necesita.