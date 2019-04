La Elección (II)

Siguiendo con el análisis comenzado en el anterior escrito, vamos a pasar al partido que junto con el Socialista son los que han gobernado los últimos 37 años.

2º el Sr. Casado, D. Pablo y el Partido que los sustenta el Partido Popular.

El candidato es el más joven de los que optan a la presidencia, el que menos tiempo lleva como cabeza de un partido que, como Partido Conservador – Liberal lleva también más años de existencia. Treinta, desde que se refundo del partido Alianza Popular. Es absurdo que se trate de calificarlo de derechas, entendiendo el término de la manera peyorativa como se enuncia.

Y me baso en ello porque en el último periodo que gobernó realizo lo que se ha dado en llamar políticas sociales, más y con mejor administración que los socialistas. Y esto no es malo para la nación.

El Sr. Casado, creo que es el mejor parlamentario, por ser mejor orador que los otros candidatos. Pero como gobernante es una incógnita, pues no sabemos cómo influirá el poder en él, o si se dejara influir y en qué términos.

De momento está regenerando el partido, aunque debe tomarse el tiempo que necesite y tener en cuenta que a todo el mundo no se puede contentar. Algo a tener presente a la hora de enjuiciar desde fuera, pues sea a favor o en contra, siempre las manifestaciones serán opiniones parciales.

Las ideas que expresa indican que desea volver a los valores que hicieron al partido grande. Y digo esto apoyándome en que ha sido el único partido que en dos periodos diferenciados y con dos líderes diferentes consiguió dos mayorías absolutas. Ya en un sistema democrático rodado.

Por otro lado le falta algo de rodaje y estudiarse bien la Constitución. En lo primero para no caer en temas vidriosos sin tener prevista la defensa y lo segundo para parar desde ya los pies al candidato socialista o cualquier otro que insinúe: indultos que no se pueden dar, cambios Constitucionales que no se pueden realizar por no tener los suficientes apoyos, para aventuras plurinacionales; referéndum, que clara o soterradamente supongan la secesión de una región de España, cambios territoriales actuales a un Estado confederal etc…

Hay muchas ideas que pueden en estos momentos ilusionar por dar seguridad a la nación y a sus ciudadanos. En el tema económico tiene más ventajas que ningún otro partido ya que nos ha sacado de la miseria en dos ocasiones. Eso tiene un gran valor. Y además ha sido duramente castigado por los desaguisados de algunos de sus dirigentes, tanto en los culpables como en otros que han sido inocentes.

Y sobre todo: defender los símbolos de España desde ya: la lengua, el Español; la bandera; el himno y el rey. Todo ello consagrado en la Constitución. Por lo tanto defender ésta diciendo lo que hará para ello, cumpliéndola y haciéndola cumplir utilizándola para defenderla; llegue a Presidente o no llegue. Como el ejemplo que he puesto anteriormente. Esto sin dejar de estar abierto a mejoras y corrección de errores que se han cometido al no saber aplicarla o aplicarla torticeramente.

Como he dicho es el más joven y en consecuencia el menos “manchado”, el menos comprometido y con las manos más libres. Esa es la impresión que transmite o debe de transmitir. En consecuencia es una apuesta arriesgada, relativamente, pero muy interesante. Sobre todo si hace discursos como el que le llevo a la presidencia del partido, siendo él mismo.

Muy importante: tanto él como el partido tienen que llevar al ánimo de los ciudadanos que lo que propone lo va a cumplir: salga el sol por donde salga. Recuperar: el “puedo prometer y prometo”

En cuanto al partido, espero haya aprendido la lección de que un programa bueno he ilusionante que le da la mayoría absoluta o la gobernación de la nación, aunque sea en minoría, debe llevarlo a cabo en su mayor parte y de forma más imprescindible en aquellos temas cruciales y sensibles, y no solo en uno o dos.

J. R. Pablos