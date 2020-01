El pin parental y honrarás a tu padre y a tu madre

Estos días, entre otros muchos aspectos políticos, con este nuevo gobierno que empieza a cabalgar, ha saltado a la opinión pública, el derecho de los padres, que se discute, de controlar qué es lo que enseñan a nuestros hijos.

Y, sobre ello, en Murcia, parece que se quiere imponer, en los colegios, el derecho de los padres de controlar, y ejercer el derecho de excluir a los hijos de ciertos contenidos y charlas, que los padres pudieran considerar no correctos para sus hijos.

Cuando en tiempos de la dictadura de Franco, que hace poco ha vuelto a resurgir, al cambiarlo de descanso eterno, se nos imponían principios e ideas, que ahora muchos no comparten, parece que volvemos a una dictadura, dónde a los padres no nos dejan decidir sobre adoctrinamientos, que no tenemos que asumir, porque sí.

Sin embargo, los que vivimos medio siglo XX, al menos, con mucho cariño, nos acordamos de dos adoctrinamientos franquistas:

-EL DÍA DEL PADRE.

-EL DÍA DE LA MADRE.

Y hoy, esa imposición franquista es, más que necesaria, hacerla efectiva en las escuelas.

La legislación actual no garantiza a nuestros niños, nuestros hijos, el poder estar con ambos padres, si ese derecho no se lo conceden los padres. Ahí la legislación sobre nulidad/separación/divorcio.

Por ello, lo que sí debe el estado español, el gobierno actual, es, a través del sistema escolar, dar realce a los dos personajes que fueron, y son, necesarios y vitales en la vida de nuestros niños, de nuestros hijos: PAPÁ Y MAMÁ.

Aunque nuestros niños no vivan, cada día de su vida infantil y juvenil, con ambos padres, el estado español, y el actual gobierno, deben promover, proteger, estimular, garantizar... que ambos niños quieran a PAPÁ y a MAMÁ.

Ellos, los niños, los jóvenes, nos necesitan a ambos, y el estado español debe proteger relaciones cariñosas, afectivas, entre los hijos de padres separados/divorciados y PAPÁ y MAMÁ.

Esperamos que, a esta petición, este derecho familiar, se la dé el realce necesario en el sistema educativo público, en todas las autonomías del estado.

La primera patria de nuestros niños somos, como Uds. estarán imaginando:

PAPÁ y MAMÁ.

Tanto monta, monta tanto...

Gracias.

Jesús Ayala Carcedo, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.