Tercera semana del estado de alarma. “Juego de tronos”

La contraposición de puntos de vista de los múltiples protagonistas.

Empezamos la semana con la ansiada esperanza de consolidar un proyecto de vacuna, algo a lo que todos aspirábamos desde el inicio de esta “pesadilla”.

Una vez que nos han informado del posible proyecto en avanzado estado y de algún otro en fase última de experimentación, empiezan los “terremotos informativos” con mínimas o nulas bases científicas, teniendo que escuchar frases como: proyecto sin acabar, efectos secundarios descontrolados, yo no me la pongo, debe ser obligatorio, debe ser voluntario... y un largo etc. que, lejos de ayudar a progresar, colabora a dispersar, a crear caos y sensación de arbitrariedad, algo que, en mi opinión, no es precisamente lo que necesitamos.

Sin duda, tenemos derecho a pensar de forma diferente, a percibir que lo referente a la salud debe ser todo lo seguro que se pueda, nadie opina otra cosa pero, la devastadora pandemia ha sembrado todo tipo de dudas y contratiempos, de miseria y desconciertos, arrasando presentes y futuros, desconocimiento y malas gestiones, por tanto, no sembremos más desasosiego que el que llevamos viviendo desde hace 8 meses, vamos a ser positivos, vamos a colaborar y escuchar a los que saben, información científica, dejemos las conjeturas para los que se aburren, ahora toca aportar con actitud positiva, informarnos con sentido común, pensar que mi decisión redunda en familias, colectivos, sociedades y naciones enteras y, hagamos lo que los “expertos reales” nos recomienden y, sobre opiniones certeras, demostrables y basadas en la ciencia, tomemos el rumbo que debamos tomar, procurando sumar y no restar y, evitando a toda costa objetivos que van lejos del buen camino y la solución del enorme problema que tenemos encima.