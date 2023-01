Nervios entre los editores de prensa: los muros de pago tienen un techo de dos millones de potenciales suscriptores

Redacción del diario El País.

Las esperanzas de un periodismo en España financiado gracias a las suscripciones de los usuarios tienen los días contados. Según han explicado fuentes directivas del sector a Confidencial Digital, el modelo estadounidense de medios como The New York Times o el Washington Post, donde los lectores son la principal fuente de financiación, o al menos una de las más importantes, no es viable ni exportable a España.

En los últimos meses importantes compañías del sector de los medios de comunicación como El País y El Mundo han hecho público el número de lectores que ha conseguido dispuestos a pagar por leer las noticias que tienen bajo su muro de pago: 200.000 y 100.000, respectivamente. Pues bien. Los estudios realizados que manejan internamente demuestran que hay margen de mejora, pero tampoco demasiado.

ECD ha consultado a varios editores de los principales medios de comunicación y la conclusión a la que llegan prácticamente todos por unanimidad es que, contrariamente a lo que se dice públicamente, las suscripciones no van a sustituir a la publicidad. El motivo: no hay suficiente público potencial en nuestro país.

Las estimaciones varían entre los diferentes medios de comunicación consultados pero no mucho y muestran que, en el mejor de los resultados, no se llega a un total de dos millones de españoles dispuestos a pagar por leer la prensa en Internet. Como mucho. Esta cifra recoge que, del total de la población en España (aproximadamente 47,5 millones de personas),no hay ni un 5% que quieran pagar por una suscripción mensual, sea del importe que sea.

“Sálvese quien pueda”

Altos mandatarios del sector admiten su nerviosismo e incertidumbre ante este panorama y admiten que, dada esta conclusión a la que se ha llegado en estos últimos meses, tras un tiempo de estudio, se ha aplicado, se está aplicando y se va a aplicarla ley de “sálvese quien pueda”.

En la actualidad, los medios de comunicación han seguido caminos diferentes para poder conseguir más ingresos. Unos se han lanzado a las ofertas: se ofrece una suscripción donde apenas se paga un euro por ser suscriptor durante el primer mes o el primer trimestre. Otros colocan cada vez menos noticias cerradas en exclusiva para los suscriptores.

Y medios de reciente aparición, como los nacidos en el año 2021 (The Objective, El Periódico de España…) han decidido directamente descartarla implantación de un muro de pago.

Por otro lado, tal y como publicó ECD, se está trabajando en una herramienta de micropagos. Con ella, el lector podría acceder a la lectura de una noticia protegida bajo un muro de pago abonando, por ejemplo, 50 céntimos, en lugar de los 8 euros que cuesta alguna suscripción mensual. Se trata de explorar si esta solución logra aumentar el parque de potenciales suscriptores.

El motivo de esta variedad de estrategias, según desvelan fuentes del sector, es que cada empresa ha decidido optar por un plan “en función de sus intereses” en lugar de crear un frente común. Nadie tiene claro cómo incrementar los ingresos sin restringir el acceso a la información. Se trata de probar distintas opciones y observar qué sucede.