Pepe Domingo Castaño vuelve a los estudios de COPE a pesar de su trágica experiencia con el coronavirus

La vuelta de Pepe Domingo Castaño a la radio es un hecho. El pasado mes de abril, después de varios días de ausencia de los micrófonos de ‘Tiempo de Juego’ en COPE, el animador entraba por teléfono para confirmar que había estado enfermo y creía haber pasado el coronavirus.

“Fiebre he tenido un día y en este tiempo no he tenido más tos de la que tengo habitualmente. Lo peor era el cansancio. No tenía ganas de nada, ni de mover un brazo”, contaba a sus compañeros habituales.

Además, desveló que tuvo fuertes dolores de cabeza y no comió nada en cuatro días: “He estado enfermo dos semanas, pero sobre todo han sido complicados cinco días”.

Tan solo unos días más tarde de esta intervención, Paco González informó del contagio del mítico locutor de radio. Pepe Domingo Castaño volvió a entrar por teléfono explicando que había dado positivo y que debía permanecer en cuarentena para superarlo.

Continúa recuperando fuerza

Hace una semana Pepe Domingo Castaño reapareció en el estudio de ‘Tiempo de Juego’ para aparente sorpresa de Paco González y Manolo Lama. Fue en ese momento cuando confirmó que lo peor había pasado.

Según ha podido saber Confidencial Digital, el locutor se encuentra ahora en buen estado de salud, aunque sigue “recuperando fuerzas” después de estar varias semanas con la enfermedad.

Pepe Domingo admite en privado que lo ha pasado “realmente mal” durante este tiempo: “Creí que no lo contaba”. A pesar de no haber tenido fiebre muy alta ni problemas pulmonares, ha pasado por “una etapa muy dura”. “Lo peor”, explica, es el cansancio acumulado porque “te va consumiendo por dentro y te deja sin fuerzas”.

El plan del animador, después de realizarse el test PCR y dar negativo, pasa ahora por “acudir a los estudios de radio con normalidad” y seguir la última etapa de La Liga que comienza en solo unos días.

“Necesito ir al estudio”

A pesar de que muchos profesionales han optado por el trabajo radiofónico desde casa, Pepe Domingo Castaño descarta una conexión desde su domicilio. Ahora que se encuentra en buen estado necesita “ir al estudio”, explica.

“No me gusta trabajar desde casa. Hay que separar el trabajo del hogar”, afirma. Por eso, su idea es acudir a los estudios de COPE para seguir toda la actualidad deportiva.

De cara a la siguiente temporada Pepe Domingo Castaño confirma que su idea es continuar ante los micrófonos. Pero “veremos cómo me encuentro”, remata.