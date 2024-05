‘La sociedad de la nieve’ es la segunda película no inglesa más vista en la historia de Netflix.

‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona sigue batiendo récords. Después de los doce Goyas en el certamen español, mejor marca de las dos últimas décadas, y la candidatura a los Oscars como mejor película internacional, la cinta se ha convertido en la segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix.

Según confirman datos internos de la plataforma a los que ha tenido acceso Confidencial Digital, el relato de supervivencia ha registrado hasta la fecha 98,5 millones de visualizaciones y 239,7 millones de horas vistas en total. Fuentes de Netflix señalan que este ejemplo muestra cómo sus “películas pueden ser aclamadas por la crítica, ganar premios y atraer a un público enorme”.

Estas cifras compiten con los grandes estrenos de este trimestre de la plataforma en habla inglesa. ‘Damsel’, el nuevo film de la estrella Millie Bobby Brown, ha logrado 123,9 millones de visitas. Por su parte ‘Lift: un robo de primera clase’, consiguió 113 millones.

En el primer trimestre de 2024, en ocho de las once semanas, Netflix ha logrado tener la película más vista en streaming. En nueve de las primeras once semanas, en su catálogo estaba la serie original número 1. Ha aportado títulos como ‘Griselda’, ‘Love is Blind’ y ‘El dilema de los tres cuerpos’. Netflix logra así mantener la racha de buenos resultados de los últimos años: por tercera vez en los últimos cuatro años, ha sido el estudio con más películas entre los nominados en la gala de Los Óscar.

Películas no inglesas

Los buenos datos de ‘La sociedad de la nieve’ son solo superados por la película noruega ‘Trol’. Este film de 2022 tiene 103 millones de visualizaciones de usuarios interesados en la historia de un gobierno que se ve obligado a recurrir “a una audaz paleontóloga para evitar que un trol ancestral, al que ha despertado una explosión en las montañas de Noruega, siembre el caos”.

Otras películas que han obtenido buenos resultados son ‘Berlín’, el spin off de ‘La Casa de Papel’, con 56,7 millones de visitas, y la segunda temporada de ‘Machos Alfa’, con 8,1 millones.