La revolución tecnológica al servicio del pago digital

A nadie se le escapa que en nuestro país las sucursales bancarias “de toda la vida” están en vías de extinción. Según un informe del Banco de España, en 2018 cerraron un total de 1.314 oficinas físicas y, este año, a punto de concluir, la tónica general ha sido idéntica. Dicho fenómeno es general, afecta también al resto de países de la Eurozona.

“En un mundo financiero cada vez más digitalizado, las sucursales bancarias como las conocemos hoy están destinadas a desaparecer”, nos explica Sandro Camilleri, presidente y fundador de Matica Technologies. Esta empresa italiana, con más de veinte años de experiencia, se dedica a la producción de tarjetas y documentos identificativos. En 2017, la organización que opera en Europa, Estados Unidos, Asia y países árabes, fue incluida en el ranking de las 20 empresas líderes en el sector de pago digital por la revista norteamericana CIO review.

Todo parece indicar que la transformación digital del sector bancario es una realidad que sigue una estrategia clara de futuro: impulsar el crecimiento y aumentar la rentabilidad. Precisamente en este último punto, se constata que el mercado de emisión instantánea de tarjetas está en auge. “Los bancos ganan mucho dinero con ellas, por lo tanto invertir en esta tecnología representa una oportunidad ineludible. Matica Technologies está experimentando una fuerte demanda de equipos de impresión de alta tecnología. Tienen el tamaño de una simple impresora de escritorio, y están diseñadas para ser utilizadas sin ninguna complicación por el personal de una sucursal”, nos explica Camilleri.

En otras palabras, cualquier cliente podrá acercarse a su oficina, solicitar una nueva tarjeta tanto de crédito como de débito y, en dos minutos, la tendrá lista para usar de inmediato.

Un cambio tecnológico que ofrece importantes ventajas: “La impresión instantánea reduce costes y tiempo, además de mejorar la atención con el cliente”.

Sandro Camilleri es de la opinión que las tarjetas tienen la capacidad de evolucionar con la misma rapidez que lo han hecho los teléfonos móviles: “Una herramienta que comenzó como un dispositivo de telecomunicaciones, hoy por hoy, se ha convertido en una computadora personalizada. No hay razón por la cual el plástico no pueda ser igual de flexible, incluso conteniendo información biométrica. Las tarjetas tienen el potencial de almacenar muchos datos, con más software, más funciones de seguridad, hologramas y, por último, pero no menos importante, un alto grado de personalización”.

Transacciones seguras

Uno de los muchos cambios afectan directamente al área del pago electrónico donde la tecnología biométrica está teniendo un papel cada vez más determinante, sobre todo en lo relativo al reconocimiento facial.

En este sentido, la incorporación de la identificación digital dependiendo de los continentes se está produciendo a distintas velocidades. ”En Asia, por ejemplo, el pago móvil ya es una realidad mientras que en Europa lo será dentro de 3 a 5 años.”

La juventud china está ya muy habituada a utilizar sus teléfonos inteligentes para pagar o hacer una transferencia. Sin embargo, pese a las operaciones con móviles y a las promesas de la tecnología biométrica, hoy por hoy, las tarjetas de crédito y débito continúan siendo la herramienta más demandada por los usuarios convencidos de que el plástico ofrece mayores garantías.

“La seguridad debe garantizarse en dos niveles: la tarjeta que utiliza el usuario debe ser segura y, en este caso, el problema es tecnológico. El uso de chips, láseres de alta precisión, incorporación de hologramas, hace que sea extremadamente difícil, por no decir imposible, que cualquier atacante pueda clonar una tarjeta producida por nosotros. En otro nivel, la transacción además debe ser segura como tal, algo que sucede gracias a que utilizamos un software específico y constantemente actualizado”.