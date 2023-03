Junts utiliza a la independentista Ponsatí para confrontar con ERC y ganar votos a costa de burlarse del juez Llarena

La eurodiputada Clara Ponsatí ha amagado con no acudir a declarar ante el juez Llarena. Tras regresar a Bruselas, después de que los Mossos d’Esquadra le comunicaran -tras ser detenida en Barcelona- que debe comparecer antes el juez instructor del ‘procès’, la ex consellera ya tiene decidido ‘burlar’ la citación judicial.

Ponsatí ha dejado en el aire si acudirá o no a declarar el próximo 24 de abril. Sin embargo, fuentes de su entorno confirman a Confidencial Digital que la intención de la ex consellera de la Generalitat es desafiar a la Justicia española y no comparecerá ante el juez Llarena el 24 de abril.

Clara Ponsatí regresó este miércoles a Bruselas y participó en el pleno del Parlamento Europeo en una sesión en la que se rindió un homenaje a los 25 años de los acuerdos de Irlanda del Norte.

Confrontar con ERC en campaña

Ponsatí busca acaparar la atención y poner el foco sobre su detención, que califica de “ilegal”, para lo que, además del regreso de Barcelona a Bruselas rodeada de sus aliados y con un paseo por los principales pasillos del Parlamento Europeo, la eurodiputada se ha encargado de enviar un correo a los 705 europarlamentarios informando de su detención.

Ahora, con el plante al juez Llarena, Junts y Ponsatí pretenden, entre otros objetivos de política interna, mover el avispero en Cataluña y confrontar con su ex socio ERC en el Govern de Pere Aragonès y ganar votos de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

“Yo no tengo ganas de hablar con él”

Antes de entrar en la Cámara, y escoltada por Carles Puigdemont y Toni Comí, realizó unas declaraciones insinuando que no comparecerá el 24 de abril ante el juez Llarena, “él tiene muchas ganas de hablar conmigo, pero yo no”.

Ponsatí, que ha pasado los últimos cinco años viviendo a caballo entre Escocia y Bélgica, fue informada por la policía autonómica catalana el pasado martes, durante su visita de 24 horas a Barcelona, de que deberá comparecer ante el juez el próximo 24 de abril por un delito de desobediencia.

Y aquí está el motivo de su vuelta a España. La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno evitará que sea juzgada por sedición.

La situación procesal de Ponsatí es así distinta a la de Puigdemont y Comín, ya que la eurodiputada solamente es reclamada por el delito de desobediencia, que no está penado con prisión, mientras sus dos compañeros en la institución europea son reclamados por malversación agravada.