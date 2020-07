¿Miedo a Alquilar tu vivienda? Alquiler seguro en Madrid con Optimacasa

En ocasiones nos preguntamos como podemos hacer para alquilar nuestra vivienda de forma segura, en Optimacasa tenemos la solución. Nuestro servicio de Renta Protegida garantiza el cobro mensual de cualquier impago, así como una asistencia jurídica en caso de desahucio.

Cuando una vivienda se va a poner en alquiler surgen muchas preguntas, tales como, ¿y… si no me pagan una vez firmado el contrato?, ¿Dónde debo depositar la fianza? La mayoría de las agencias no se responsabilizan una vez el contrato de alquiler se haya firmado, pero en Optimacasa sí.

Conoce los servicios de alquiler de Optimacasa.

Optimacasa: Una forma segura de alquilar tu vivienda

En Optimacasa te ofrecemos una forma segura de alquilar tu vivienda, primando la elección del inquilino, que siempre será tuya dentro de la bolsa que tenemos en nuestra agencia. Tu eliges el perfil de inquilino que más te interese, nosotros no imponemos al inquilino.

Del mismo modo, garantizamos una gestión integral de tu alquiler seguro, gestionamos cualquier incidencia que se presente en el transcurso de todo el contrato de alquiler (averías, mantenimiento, conservación…)

Contarás con asesoramiento personalizado, con optimacasa nunca estarás solo

En Optimacasa premiamos el tiempo, por eso te asesoramos acerca del precio de tu alquiler, recuerda que cada mes que la vivienda no se alquila es una mensualidad que pierdes.

Desde nuestro departamento jurídico-financiero, analizamos la solvencia de todos y cada uno los inquilinos que te presentamos, de este modo siempre tendremos la mayor de las garantías.

Te ofrecemos los mejores seguros del mercado con las compañías aseguradoras más importantes del país, tú eliges el que más te guste. Todos ellos cubren el impago del inquilino, así como asesoría jurídica en caso de impago y coste del proceso judicial. No te tienes que preocupar por nada.

Contamos con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario

Desde Optimacasa ofrecemos el mejor de los seguros, que es la experiencia. Esta nos ayuda a la hora de seleccionar al mejor de los inquilinos. En nuestra larga experiencia en el sector (más de 10 años), no contamos con ningún caso de impago. Hacemos una selección minuciosa, si tenemos cualquier duda es preferible esperar unos días más.

Para que puedas disfrutar de un alquiler seguro sin preocupaciones, desde Optimacasa promocionamos tu inmueble en varios canales publicitarios, desde nuestra web, nuestras oficinas y los principales portales inmobiliarios del país. Cuanto mayor sea el número de posibles inquilinos que te presentamos, menor será el riesgo de impago.

Nuestro principal objetivo es proporcionarte el mejor inquilino

Una vez seleccionado el inquilino, llega uno de los momentos más importantes, la elaboración del contrato de alquiler. En optimacasa contamos con un departamento jurídico formado por abogados colegiados, que elaborará el contrato privado entre arrendador y arrendatario con todas las garantías según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ofrecemos un alquiler seguro en todos los aspectos, no queremos que te preocupes por nada.

Nuestro principal objetivo es proporcionarte el mejor inquilino, por eso, ponemos a tu disposición todos los servicios de nuestra empresa, el objetivo es alquilar tu propiedad en el menor tiempo posible con la mayor de las garantías en pago, de esta forma aseguramos tu tranquilidad teniendo un alquiler seguro.

Mantenemos un contacto permanente con el inquilino para asegurarnos de que la vivienda se encuentra en perfectas condiciones. Es importante encontrar un inquilino que pague y al mismo tiempo que cuide el hogar.

En Optimacasa resolvemos cualquier conflicto que se presente entre el propietario y el inquilino, queremos que ambas partes tengan una buena relación, para ello buscamos siempre la solución más óptima para ambas partes. Como hemos explicado anteriormente, un alquiler seguro se basa en que no haya impagos y en un correcto mantenimiento del hogar, entonces, ¿para que generar conflictos?

También gestionamos el certificado energético de la vivienda y realizamos el cambio de titularidad de los suministros (agua, luz…), esto te permitirá no preocuparte absolutamente por nada.

Para que nuestra gestión sea completa, depositamos la fianza ante el organismo pertinente. Tendrás un alquiler completamente legal, con un inquilino solvente, bajo el amparo de la Ley de arrendamientos urbanos y en el que todos y cada uno de los pasos administrativos y legales estarán realizados.

Si buscas un alquiler seguro en Madrid, no te compliques más, contacta con nosotros en

nuestra web o también puedes llamarnos al 910020012.

También si lo deseas, puedes consultar nuestro blog, en donde hablamos de este y otros muchos temas de tu interés.

Optimacasa está reconocida como una de las mejores inmobiliarias en Madrid, confía en nosotros, no te defraudaremos. Si buscas un alquiler seguro en Madrid nosotros somos la opción. Más de 10 años de experiencia nos avalan.

Optimacasa es una de las mejores inmobiliarias en Madrid, no lo dudes más ponte en contacto con nosotros.

Optimacasa, deja de soñar y empieza a vivir.