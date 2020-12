Aumento de reservas de parking en Madrid

Ya es un hecho, El Ministerio de Sanidad ha dado el comunicado de que la ciudad de Madrid estará cerrara de forma perimetral en el periodo que va desde el 23 de diciembre hasta el día 6 de enero. A pesar de eso, las reservas de parking en Madrid han aumentado en un 30%, incluso en las zonas que estarán confinadas en este mes por la pandemia del COVID-19. ¿Se podrá salir en esos días? Conozcamos todos los detalles de la noticia.

Cierre perimetral de la comunidad de Madrid

El viceconsejero de la Salud Pública, Antonio Zapatero en rueda de prensa ha comunicado que el Consejo Interterritorial no está de acuerdo con la decisión. Sin embargo, afirmó que la comunidad cumplirá con el mandato de no entrar o salir a menos que se tenga una razón de peso, a saber: visita de familiares, en cuyo caso no habrá limitación de fechas.

Asimismo, afirmó que la medida era muy difícil cumplirla en estos tiempos. Y es que la gran mayoría de los ciudadanos está preocupado de si podrá movilizarse en las fiestas decembrinas. Sin embargo, el gobierno permitirá el desplazamiento para hacer visitas, de acuerdo a las normas que ha dictado el Ministerio de Sanidad.

Vale mencionar que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un principio se negó a cerrar en la fecha navideña. Sin embargo, termino aceptando las directrices del Gobierno central en aras del bienestar de la sociedad madrileña.

Ahora bien, es necesario acotar que el cierre perimetral solo será para los puentes y días festivos, tal como ocurrió el 12 de octubre, y más recientemente el puente del 4 hasta el 14 de diciembre. Entonces, si es así ¿Por qué hay tantas reservas de parking en la comunidad, sobre todo en zonas de Madrid con restricciones?

Servicios de parking en Madrid

Las restricciones de movilidad en Madrid causan gran conmoción en los ciudadanos. Y es que esta al ser una de las comunidades más grandes e importantes de España, es muy difícil que se mantenga quieta un rato. Sin embargo, los casos de COVID-19 siguen en aumento y las autoridades temen un rebrote peor que el anterior y que las instalaciones de salud no sean suficientes para brindar un servicio de calidad.

Viendo este panorama y que más de 11 actividades fueron restringidas durante estas fechas, parece ilógico que los servicios de aparcamiento sigan siendo solicitados con gran demanda, sobre todo para estos días. Sin embargo, esto podría tomarse como una medida sanitaria para no congestionar la ciudad, lo que resultaría en una solución a la movilidad en los días de cierre.

¿Dónde aparcar en Navidad?

En vista de que se podrá realizar visitas a familiares y personas allegadas en el día de Navidad, se hace imperativo buscar un sitio para aparcar el coche. Aun cuando las principales atracciones y lugares turísticos estarán cerrados, de igual modo se necesitará de este servicio que nunca defrauda.

La locura que constantemente vivimos en la ciudad, sobre todo en las noches nos hace afirmar que servicios como este siguen siendo indispensables. Personas que viajaron a Madrid para pasar las Navidades en familia, necesitan de lugares de aparcamiento, pues es muy difícil encontrar un garaje privado que proteja los vehículos durante la noche.

Contar con una empresa de aparcamientos confiable supone un beneficio en una ciudad como Madrid. Pero para elegirla, debes tener en cuenta los costos del servicio así como las características de la empresa. Hay muchos tipos de parking así que debes prestar mucha atención a todo lo que te ofrecen por el servicio.

Más que todo en Navidad, necesitarás de un lugar seguro para proteger tu coche. Aun cuando no se pueda movilizar a centros comerciales o lugares públicos, siempre será de gran utilidad un servicio como este. Pero lo más importante es que tengas en cuenta las normas que el gobierno ha dictado para nuestra protección.

Mantener la distancia social, usar el cubrebocas cuando hay gran cantidad de personas, incluso si se trata de familiares, es necesario para protegernos. No te olvides de lavarte bien las manos y desinfectar tu ropa y zapatos cada vez que llegues a casa. La seguridad es responsabilidad de todos, y eso incluye también la salud.