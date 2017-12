El vídeo de la independentista más joven de Cataluña

La pieza no tiene desperdicio. Aparece una niña de tan sólo dos años de edad cantando al unísono con su madre “Cargol treu banyes...” [“Caracol saca los cuernos...”]. La pequeña continúa la canción popular, esta vez sin el acompañamiento de su progenitora pero termina cambiando ligeramente la letra: “...vull sortir d`Espanya” [“...quiero salir de España”]. En ese momento, la madre le corrige: “No, és cargol treu banyes, puja la muntanya” [“No, es caracol saca los cuernos y sube la montaña”]. Pero la niña no cede. Convencida de que su madre está equivocada, le replica: “No, no, no. Cargol treu banyes, no puja la muntanya. Cargol treu banyes, vull sortir d`Espanya”. Pues eso. Según esta pequeña de dos años, el caracol no quiere irse a la montaña, el caracol quiere irse de España. Vea a continuación el vídeo de la escena descrita: