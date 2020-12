Caso Kitchen: El ex número dos de Interior asegura que el mensaje que borró el notario imputado era un “chiste malo”

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez dice que lo que su notario ‘amigo’ borró del teléfono se trataba de una broma de mal gusto. El juez del caso ‘Kitchen’, Manuel García-Castellón, ha llamado a declarar a los dos notarios que protocolizaron los mensajes entre Martínez y el exministro de Interior Jorge Fernandez Díaz. Sin embargo, a uno de ellos, el más cercano a Martínez, le ha pedido que acuda con su abogado porque está siendo investigado por un delito de violación de secretos.

A falta de una vez, el ‘número dos’ de Fernandez Díaz protocolizó los mensajes dos. Primero el 13 de junio de 2019 en Menorca, concretamente en la notaría de Alberto Vela Navarro-Rubio de Mahón, un conocido suyo, y más tarde, el 17 de octubre en Madrid en la notaría de Enrique Franch. Estos mensajes son clave en la pieza número 7 de la ‘Operación Villarejo’ que se investiga en la Audiencia Nacional sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas pagado con fondos reservados. Y son clave porque, de momento, son la prueba más fehaciente de que el exiministro estaba al tanto, de ser verdad, del operativo policial.

Por eso, el juez lleva semanas tratando de acotar el cerco para esclarecer la veracidad de los mensajes. Sobre su mesa tiene dos actas notariales de Martínez y un informe pericial por parte de Fernández Díaz que apuntan a la manipulación. Después de la declaración de ambos por separado y del careo conjunto, García-Castellón llama a declarar a los notarios.

El amigo

Francisco Martínez reconoce sin género de dudas que es cercano a Alberto Vela. “Que el notario es amigo mío no lo niego, evidentemente. Hombre, me es más fácil ir a un notario amigo que a un notario no amigo”, explicó durante careo según los audios a los que ha tenido acceso Confidencial Digital.

El exsecretario de Estado de Seguridad cuenta que acudió a Mahón porque ya se encontraba allí y que, una vez protocolizó los mensajes, los guardó en un cajón porque su intención nunca fue incriminar a Fernández Díaz. Las cosas cambiaron el 9 de marzo de 2020, casi un año después, cuando el juez solicitó “de forma urgente” que Alberto Vela entregara las actas notariales de Martínez.

Este requerimiento judicial formaba parte de una pieza secreta, pero Martínez y el notario se intercambiaron unos mensajes de chats que constan en un informe de la Unidad de Asuntos Internos: “Cómo se borran los Whatsapp” le pregunta Vela y Martínez responde: “Se borra el chat y ya está”.

Durante el careo, Fernández Díaz le pide explicaciones del porqué el notario no mantuvo las diligencias secretas y alertó a Martínez de que la Audiencia Nacional le había pedido los mensajes. Algo por lo que ahora el juez García-Castellón le imputa un delito de violación de secretos.

“Los mensajes de lo borrado no sé qué, tienen que ver con asuntos totalmente personales… y bueno, lo puedo contar aquí, un chiste un poco de mal gusto que yo le había enviado y que ciertamente no me apetecía que lo viera ninguno de sus hijos”, explica Martínez.

El mismo argumento que da su letrado en un escrito que ha enviado al juez para afearle que haya acogido la tesis de Fernandez Díaz. El abogado de Martínez lamenta que “la mentira cale” en el Ministerio Fiscal y explica que en esa pregunta de cómo se borra un mensaje solo había un “chiste con imágenes subido de tono”.

El estudio cromático de los mensajes

Otro de los puntos en los que se puso el foco durante el careo fue en el color de los mensajes de texto que se intercambian.

“Los dos colores son porque por alguna razón, que yo desde luego no conozco, algunos de los sms que yo cruzaba contigo aparecían en verde y otros aparecían en azul. Por un asunto del Iphone que soy incapaz de explicar. Por eso hay dos tonalidades”, dice Francisco Martínez.

En este sentido, expertos en derecho y ciberseguridad consultados por ECD explican que puede tratarse de una manera del iphone de enviar mensajes a través de la mensajería “imessage” que hace que cuando se utiliza sale en verde, pero si la otra persona no tiene iphone aparezca en azul.

Las diligencias sobre los teléfonos móviles continúan abiertas en el Juzgado de Instrucción número 6 ya que, según ha podido confirmar Confidencial Digital, el ex ministro Jorge Fernández Díaz ha entregado al juez el móvil.