El fallo informático en el examen online de Acceso a la Abogacía amenaza con el suspenso a cientos de aspirantes

Los opositores afectados por un fallo informático durante el examen de Acceso a la Abogacía se están movilizando para poder identificar a todos los perjudicados. El objetivo es presentar una reclamación formal ante el Ministerio de Justicia para que les ofrezca una solución y poder estar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. El error les expulsó de la prueba y puede causarles el suspenso.

El pasado jueves se celebró de forma online el examen de Acceso a la Abogacía, una prueba de carácter obligatoria para ejercer como abogado en España. Debido a la pandemia, estas oposiciones se vienen realizando de forma online desde hace dos años a través de la plataforma Avex, un sistema que la UNED prestó al Ministerio de Justicia.

Sin conexión a internet

La prueba se compone de dos partes: la general y la específica. El error informático se detectó durante la primera y la plataforma expulsó a los aspirantes alegando que llevaban más de 15 minutos sin conexión a internet. “Pero eso no es cierto”, ha explicado una de las afectadas a Confidencial Digital. “Llamé a mi compañía telefónica y me confirmaron que no había ningún error, la plataforma se bloqueó, no está preparada para que 6.800 usuarios estén conectados a la vez”, ha señalado.

Esta situación ha sido calificada por la afectada como “traumática, frustrante y desalentadora” porque intentó contactar con la plataforma en reiteradas ocasiones, pero “fue en vano”.

Ya ha ocurrido en años anteriores

Pero ahora el objetivo es poder llegar al mayor número de personas que han sufrido esta situación para poder presentar una reclamación.

Los aspirantes exigen soluciones para poder estar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, pues esto puede suponerles el suspenso.

A pesar de ello, no saben si el Ministerio de Justicia les ofrecerá algún tipo de medida, puesto que no es el primer año que esto ocurre y la solución que les ofrecieron fue volver a presentarse a la siguiente convocatoria. Por ello, creen que los exámenes deben de volver a ser presenciales porque la pandemia se ha relajado y en otras materias, como en la medicina o en la educación, sí han estado realizándose de forma presencial.