5 consejos para mejorar tu concentración

¿Te cuesta concentrarte en el trabajo? ¿Sus empleados se distraen con moscas voladoras? ¿Quieres aumentar tu productividad? Entonces no te puedes perder este post. Porque si no puede concentrarse en su misión y sus competidores sí lo hacen, sus clientes inevitablemente recurrirán a ella. Tu negocio está en juego, ¿estás perdiendo clientes por algo que tiene solución? Vamos, concéntrate y no te pierdas nada.

5 consejos para aumentar tu concentración

Resolver la falta de atención no es tarea fácil. Afortunadamente, hay algunos trucos que pueden ayudarte con esto. Por supuesto, para que brinden resultados, debe ser constante y alentar a sus empleados a hacerlo. No vale la pena hacerlo una vez y esperar que funcione... no son hechizos.

1. Date un capricho por acabar

¿Recuerdas cuando eras niño te decían "primero la obligación y después la diversión"? Bueno, la técnica es la misma. Obviamente, no estamos diciendo que cada vez que alcances una determinada meta vayas a jugar en tu teléfono (especialmente si estás trabajando en una oficina), pero puedes darte un respiro o buscar otras recompensas. Lo que importa es que te motiva a concentrarte en hacer las cosas.

2. Concéntrate en una cosa a la vez

El cerebro es como un músculo, si quieres que sea fuerte, necesitas entrenarlo, y para eso esta técnica es ideal. Incluye cosas simples como enfocar toda tu atención en un objeto durante 1 o 2 minutos (puedes usar un cronómetro para medirte), tiempo durante el cual solo estás tú y el objeto. Imagina que eliges la grapadora en tu escritorio. Bueno, tienes que mirarlo fijamente, concentrarte en todos sus detalles y volver a él cuando notes tu distracción.

3. Encuentra un ancla

Pero tenga en cuenta que no estamos diciendo que vaya al puerto y lo recoja del barco. Por ancla queremos decir cuando seleccionas un objeto, o incluso una acción, que te devuelve el foco. Puede ser tu reloj, un clip en tu brazo, algo en tu escritorio... lo que quieras. Es importante que tu mente esté conectada con el "ancla", para que cada vez que la veas, vuelvas a la tarea.

4. La respiración

Es casi la misma técnica que enfocarse en el objeto, excepto que en este caso, te enfocas en la respiración. Para ello, lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos, respirar hondo y observar cómo el aire entra por la nariz y sale por la boca. Eso es todo, eso es todo. No debes pensar en nada más que en respirar. Como ves es aún más sencillo (ya que no necesitas nada) y puedes hacerlo en cualquier parte.

5. Buscar interés

Sabemos que si te distraes es porque no tienes ninguna motivación o interés en lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué mejor solución que convertirlo en algo divertido? Sí, escribir informes es aburrido y prepararse para la reunión de la próxima semana lo volverá loco, pero si puede cambiar las cosas y encontrar la motivación, le resultará más fácil concentrarse e incluso recordar todo. Por ejemplo, si preparar facturas te resulta tedioso, pensando que ganarás dinero gracias a ellas, las mirarás al revés, ¿no?

Trabajo.

En definitiva, ya conoces algunos de los mejores ejercicios para mejorar la concentración y la memoria que son excelentes para entrenar tu cerebro y fortalecerlo. También puede utilizar otros recursos como hacer pequeños descansos, organizar tu día o evitar distracciones.

Como puedes ver, mejorar la concentración es algo que cualquiera puede hacer.