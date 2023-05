El cambio de Annette Carol Bening: Antes y después

Se crio en San Diego, California, y asistió a la Universidad Estatal de San Francisco, donde estudió teatro. Comenzó su carrera en el teatro, actuando en producciones regionales y en Broadway. En 1988, hizo su debut en la pantalla grande en la película "The Great Outdoors", pero fue su papel en la película "The Grifters" en 1990 lo que la catapultó a la fama. Por su actuación en esa película, fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.

Desde entonces, Bening ha aparecido en numerosas películas, incluyendo "Regarding Henry" (1991), "Bugsy" (1991), "The American President" (1995), "American Beauty" (1999), "The Kids Are All Right" (2010) y "20th Century Women" (2016), entre otras.

Annette Bening - Wikipedia

Premios

A lo largo de su carrera, ha sido nominada a cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Actriz por "American Beauty" y "Being Julia". También ha recibido cuatro nominaciones al Globo de Oro y ha ganado dos, por sus actuaciones en "Being Julia" y "The Kids Are All Right".

Sus actuaciones

Bening también ha trabajado en televisión, protagonizando la serie de HBO "Mrs. Harris" en 2006 y en la miniserie de Ryan Murphy "Feud: Bette and Joan" en 2017.

Además de su carrera como actriz, Bening ha sido una defensora activa de varias causas, incluyendo la educación, la igualdad de género y la salud infantil. También ha sido una ávida defensora de las artes y ha participado en organizaciones como el American Film Institute y el Conservatorio de Música y Artes Escénicas de San Francisco.

Annette Bening y Lily Collins en la comedia romántica La excepción a la regla.

Cambios de look

Annette Bening es una actriz de Hollywood que ha estado en la industria cinematográfica por varias décadas. Durante este tiempo, ha tenido una gran cantidad de cambios de imagen, algunos más dramáticos que otros. Hoy nos adentramos en los cambios de look de Annette Bening desde sus inicios hasta el presente.

En sus primeros años en la industria, Annette Bening tenía un estilo de pelo más natural. En la década de 1980, tenía el pelo más largo y ondulado, con un flequillo lateral suave. Este estilo se convirtió en su sello distintivo, ya que lo mantuvo durante varios años. En términos de maquillaje, solía optar por un aspecto natural y suave, con tonos rosados en los labios y los pómulos.

Introducción en el cine

En la década de 1990, Annette Bening comenzó a experimentar más con su pelo. En la película "The Grifters" (1990), tenía el pelo más corto y claro. Este cambio de look le dio un aspecto más sofisticado y elegante. En "Regarding Henry" (1991), tenía el pelo más oscuro y ondulado, lo que le dio una apariencia más desenfadada.

En la película "Bugsy" (1991), Annette Bening tenía un aspecto más glamuroso, con el pelo más claro y ondulado, y labios rojos intensos. Este look se convirtió en su marca registrada durante la década de 1990. En "The American President" (1995), optó por un aspecto más natural, con el pelo más largo y liso y un maquillaje suave.

Annette Bening- Antes y desoués

En la década de 2000, Annette Bening volvió a experimentar con su pelo. En la película "Being Julia" (2004), tenía el pelo más corto y algo oscuro, con un flequillo recto. Este look le dio un aspecto más juvenil y moderno. En "The Kids Are All Right" (2010), optó por un aspecto más natural, con el pelo más largo y ondulado y un maquillaje suave.

En los últimos años, Annette Bening ha mantenido un aspecto más maduro y elegante. En "20th Century Women" (2016), tenía el pelo más corto y algo oscuro, con un flequillo lateral suave. Este look le dio un aspecto sofisticado y elegante. En "Captain Marvel" (2019), optó por un aspecto más natural, con el pelo más largo y algo ondulado y un maquillaje suave.

Conclusión de su vida

Para finalizar Annette Bening ha tenido una gran cantidad de cambios de imagen a lo largo de su carrera en Hollywood. Desde su pelo más largo y algo ondulado en la década de 1980 hasta su estilo más elegante y sofisticado en los últimos años, su aspecto ha evolucionado junto con su carrera. A pesar de los cambios, su belleza natural y su talento como actriz siempre han sido su marca registrada.