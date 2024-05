El plan de Yolanda Díaz contra TVE por la ‘propaganda’ israelí en Eurovisión no existe.

La última edición de Eurovisión fue una de las más ‘políticas’ que se recuerda. La participación de Israel en el certamen en plenos combates con Hamás en territorio palestino provocó una oleada de reacciones. No solo en el terreno musical, sino también en el terreno político.

La vicepresidenta Yolanda Díaz aseguró en su perfil en X (la red social antes conocida como Twitter) que la televisión pública no podía “permitir que un concurso que defiende la paz y la diversidad se convierta en un acto de propaganda en medio de un genocidio”.

La líder de Sumar explicó, además, que iban “a estudiar las medidas necesarias para que RTVE no vuelva a apoyar Eurovisión en estas condiciones”. Además, la exministra de Igualdad Irene Montero cargó contra Eurovisión señalando que “la mejor forma que tiene España de ganarlo es no participar… a no ser que se expulse a Israel".

Este anuncio del partido aliado del PSOE en el Gobierno no esconde un plan concreto. Confidencial Digital ha podido saber por fuentes de RTVE y altos dirigentes de Sumar y Podemos que no se ha tomado ninguna medida ni existe proyecto alguno para que TVE actúe de forma diferente en próximas ediciones del concurso.

Estas fuentes señalan que esta reacción obedece a la situación de tensión creada tras el choque a lo largo de los días dentro de la organización de Eurovisión, con periodistas españoles increpados por la prensa israelí al gritar ‘Palestina libre’, y cantantes criticando el posicionamiento de la organización. No hay más.

Una vez que hayan pasado los días, explican, se verá “que no se puede sacar adelante” ninguna iniciativa en la línea apuntada. Tampoco en Podemos se ha abierto un debate para estudiar medidas de cara a futuras ediciones del festival de música. Fue una declaración, sin mayores consecuencias.

El único movimiento que se ha producido es la petición de Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, de que la dirección de RTVE acuda al Congreso a dar explicaciones y se comprometa a garantizar que no se repita que la televisión pública española “participe en el blanqueamiento de un genocidio”, en alusión a la actuación de Israel.

Petición de medidas hace dos meses

Es preciso recordar que, hace dos meses, tal y como contó ECD, un consejero de Podemos en RTVE, Roberto Lakidain, ya solicitó que se tomaran las medidas necesarias para que la televisión pública no participara en el certamen.

A juicio de este consejero, la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión, dadas “las importantes repercusiones de este certamen” parecía “íntimamente relacionada” con las responsabilidades del citado país “en el genocidio que está padeciendo en el pueblo gazatí en Palestina”.

Respecto al incidente del periodista español, Juanma Fernández, desde RTVE informaron que la delegación española de Eurovisión trasladó a la UER su compromiso con la libertad de prensa y opinión, reclamando al mismo tiempo al organismo que vele por su respeto durante la celebración del festival.

Semanas antes del festival, el diario Público también lanzó una campaña de firmas para vetar la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. En el mensaje que difundieron señalaban que confiaban en que, fruto de esta campaña, la Unión Europea de Radiodifusión “sienta la presión de todos los defensores del pueblo palestino y dé marcha atrás vetando a Israel”. Consiguieron un total de más de 30.000 firmas.