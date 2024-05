Bad Boys: Ride or Die: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

En la cuarta parte de la historia, Will Smith ("Suicide Squad", "I Am Legend") regresará como el policía Mike Lowry, junto con Marcus Burnett, interpretado por Martin Lawrence ("This Grandma Is My Father").

Ambos se enfrentarán una vez más a los peligros que acechan en las calles debido a sus formas únicas de proteger la Ley.

Sony está produciendo una película que podría estar escrita y dirigida por Joe Carnahan ("Grey").

Reparto

Martin Lawrence (Marcus Burnett)

Will Smith (Mike Lowrey)

Vanessa Hudgens (Kelly)

Paola Núñez (Captain Rita Burnett)

Alexander Ludwig (Dorn)

Eric Dane

Tasha Smith (Theresa Burnett)

Charles Melton

Actores más conocidos

Martin Lawrence es un destacado actor, comediante y director estadounidense que ha dejado una importante huella en la industria del entretenimiento.

Es conocido por su carisma, talento cómico y capacidad para desempeñar una variedad de papeles en cine y televisión.

Lawrence se hizo famoso gracias a su participación en la popular serie de televisión Martin, en la que no solo desempeñó el papel principal, sino que también fue uno de los creadores y productores de la serie. Su presencia en la pantalla y su capacidad para hacer reír al público lo han convertido en una figura influyente en la comedia televisiva.

Vanessa Hudgens es una talentosa actriz y cantante estadounidense, famosa por participar en la exitosa serie de películas "High School Musical".

Su carisma, talento musical y dotes interpretativas la han convertido en un icono para la generación más joven de público.

Además de su trabajo en High School Musical, Hudgens continuó construyendo una sólida carrera cinematográfica, protagonizando películas como Spring Breakers (2012), The Princess Changed (2018) y Bad Boys for Life. (2020), demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir muy diferentes tipos de roles.

Tasha Smith es una talentosa actriz estadounidense conocida por sus destacados papeles en cine y televisión.

Ha demostrado su versatilidad interpretando papeles de muy diversos géneros, reconocidos por el público y la crítica.

Smith ha aparecido en películas como ¿Por qué me casé? (2007) y su secuela "¿Por qué me casé yo también?" (2010), donde su actuación fue elogiada por su profundidad y autenticidad.

También incursionó en la televisión, apareciendo en series que demostraban su capacidad para dar vida a personajes memorables.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 31 de mayo. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.