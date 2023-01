Efemérides del 14 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 14 de enero?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 14 de enero:

● En 1601 la iglesia Católica ordena la quema de los libros hebreos en Roma

● En 1809 España e Inglaterra se alían para luchar juntos contra el invasor francés Napoleón Bonaparte

¿Qué pasó el 14 de enero?

En España:

● En 1812 se decreta la supresión de la horca en las Cortes de Cádiz

● En 1851 Reina Isabel II encarga a Juan Bravo Murillo formar nuevo gobierno

● En 1858 es nombrado presidente del gobierno, Francisco Javier Istúriz Montero

● En 1875 llega a Madrid para ocupar el trono, Alfonso XII

● En 1935 se publica el primer número del diario Ya, en Madrid

En el mundo:

● En 1942 acaba la conferencia Arcadia, que decide el desembarco de los aliados en el norte de África

● En 1971 Estados Unidos da apoyo logístico a las fuerzas de Vietnam del Sur que peleaban en Camboya.

● En 1973 Elvis Presley hace el Aloha from Hawaii; el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo

● En 1994 tras la misión espacial del telescopio Hubble se presentan las primeras imágenes

● En 1994 con el fin de eliminar todos los misiles nucleares estratégicos exsoviéticos; Borís Yeltsin por Rusia, Bill Clinton por EE.UU y Leonid Kravchuk por Ucrania, rubrican en Moscú un acuerdo tripartito

¿Quién nació el 14 de enero?

En España:

● En 1985 nace Toni Cantó, actor y político

● En 1971 nace Manel Fuentes, periodista

● En 1975 nace Rodolfo Sancho, actor

● En 1977 nace Iñaki Urrutia, humorista

● En 1982 nace Víctor Valdés, futbolista

En el mundo:

● En 83 a.C. nace el militar y político romano, Marco Antonio

● En 1980 nace Cory Gibbs, futbolista

● En 1982 nace Caleb Followill, de la banda Kings of Leon

● En 1990 nace Grant Gustin, actor

● En 2000 nace Jonathan David, futbolista

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 14 de enero?

Los nacidos el 14 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 14 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Félix celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Félix de Nola, y también es la onomástica de San Glicerio diácono y mártir, San Fulgencio obispo, San Fermín de Gévaudan, San Eufrasio, San Dacio, San Potito y Santa Nina.

¿Quién falleció el 14 de enero?

En España:

● En 2001 fallece Julio Robles, torero

● En 2012 fallece Txillardegi, político

● En 2017 fallece Nicolás del Hierro, escritor

● En 2018 fallece Pablo García Baena, poeta

● En 2022 fallece Ricardo Bofill, arquitecto

En el mundo:

● En 1742 fallece el astrónomo que calculó la órbita del cometa Halley, Edmund Halley

● En 1977 fallece Anaïs Nin, escritora

● En 2006 fallece Shelley Winters, actriz

● En 2020 fallece Steve Martin Caro, músico de rock

● En 2022 fallece Ron Goulart, escritor

¿Qué se celebra el 14 de enero?

Hoy se celebra:

● Día Mundial de la Lógica

● Día de la Fiesta de la Divina Pastora en Venezuela

● Día de la Toma de posesión del presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados en Guatemala

● Día del aniversario del fin de la Guerra de Independencia de Estados Unidos

● Día de la independencia de Pomerania