Academia de ajedrez de alto rendimiento Alberto Chueca

Para obtener buenos resultados compitiendo en el ajedrez hay que tener talento, pero lo cierto es que sirve de poco si no se entrena con un profesional, con un chess coach que es el que nos puede hacer avanzar.

Esto es muy importante en los niños, pues con un buen entrenador nunca se van a aburrir, más cuando vean los progresos que hacen y cómo sus puntuaciones mejoran poco a poco.

Alberto Chueca ha desarrollado su propio método de entrenamiento

El ajedrez es un deporte distinto, en donde el físico no importa y lo que cuenta es la mente, la cual es mucho más compleja que el cuerpo, ya que aquí no podemos ponernos a correr o a levantar pesas repitiendo series.

Es por eso por lo que Alberto Chueca ha desarrollado su propio método, dirigido en especial a esos niños que han empezado en las competiciones, pero que ven cómo se han estancado y no siguen avanzando pese a tener mucho talento.

Aquí el reto es que los niños mejoren sin parar, algo que no se suele conseguir con los métodos anticuados, ya que los aburre dejando incluso este deporte para siempre, puesto que ya no se divierten.

Clases grabadas que se pueden seguir desde cualquier lado

No todo el mundo puede tener a un chess trainer cerca, y por esto esta academia ofrece lecciones online con grupos reducidos, las cuales se graban con el fin de que estén siempre disponibles.

También hay ejercicios semanales e incluso se hace un torneo online al mes con el fin de que los alumnos vayan viendo si están asimilando los conocimientos, qué es lo que deben mejorar, qué fallos cometen, etc.

Se puede decir que gracias a la academia, personas de todo el mundo tienen acceso a las lecciones, algo que no es sencillo en las zonas rurales en donde no hay maestros de ajedrez disponibles.

Los resultados son su mejor aval

¿La academia de Alberto Chueca funciona? La respuesta es que sí, y para ello nada mejor que comprobar los resultados que ha estado obteniendo en los últimos tiempos.

Omya Vidyarthi es una de sus alumnas, la cual ya es campeona mundial y ha sido campeona panamericana tres veces. En poco más de un año, Pranav Sathish ha subido su ranking en 700 puntos y Vyom Vidyarthi se ha convertido en Maestro Internacional.

Todos son alumnos de Alberto Chueca, así que podemos ver que su formación funciona, que no es una academia más en donde no se obtienen apenas resultados después de estar meses con un profesional que no consigue nada.

Se puede ver que la academia es útil, y además también podemos leer los testimonios de varios niños, los cuales están encantados con Alberto, destacando que no se aburren nunca.

Este es un deporte bonito y a la vez muy exigente. Requiere de mucha práctica y de formación para poder llegar a lo más alto, algo que se puede conseguir entrando en la academia de Alberto Chueca, cuyos alumnos mejoran enseguida gracias a su metodología innovadora.