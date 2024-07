Agencias de viaje internacionales desaconsejan visitar España por los ataques a turistas

Dos mujeres durante una manifestación contra el turismo masificado, a 6 de julio de 2024, en Barcelona. Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

Diversas ciudades de España han sido testigos de una ola de manifestaciones en los últimos meses en contra del turismo masivo. Las protestas se han materializado en diversas formas, desde marchas pacíficas y concentraciones hasta actos de desobediencia civil. Desde el sector turístico observan con preocupación el acoso y los ataques que presuntamente se han producido contra visitantes extranjeros.

Fuentes de la asociación empresarial Mesa del Turismo afirman a Confidencial Digital que algunas agencias internacionales están recomendando a los turistas no venir a España.

Ataques con pistolas de agua a turistas en Barcelona

En Barcelona miles de personas –2.800 según cifras del Ayuntamiento– se congregaron en el centro histórico a principios del mes de julio, portando pancartas con lemas como "Barcelona no está en venta", "turistas fuera de nuestros barrios" o "turistas iros a casa".

En medio de las movilizaciones, algunos grupos de manifestantes protagonizaron agresiones contra turistas que se encontraban en sitios icónicos de la ciudad, como el paseo de La Rambla o el barrio de la Barceloneta.

Los vídeos del momento muestran cómo visitantes que estaban comiendo en la terraza de un restaurante tuvieron que retirarse al interior porque algunos activistas les estaban disparando con pistolas de agua.

Manifestantes increpan con pistolas de agua a turistas durante la manifestación del 6 de julio. Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

El impacto negativo de estos incidentes en la percepción de España como destino turístico seguro ha llevado a muchas agencias de viaje a reconsiderar sus recomendaciones.

Las fuentes consultadas de Mesa del Turismo temen que los turistas afectados por los ataques no quieran volver a España. Y no solo eso. "Han contado lo sucedido a su agencia de viajes, ha corrido la voz y están dejando de recomendar España a sus clientes, enviándolos a otros destinos por miedo a que les puedan suceder situaciones similares", añaden.

Desde la organización recuerdan que el turismo representa el 13% del PIB de forma directa, y genera, también de forma directa, más de 3 millones de puestos de trabajo, lo que supone un 13% del empleo.

Además, destacan que, en los últimos dos años y medio, España ha reducido su deuda en 200.000 millones de euros, y prácticamente la totalidad ha sido gracias al turismo, según los datos del Banco de España.

Cobertura de la prensa internacional

La prensa internacional se ha hecho eco de las protestas contra el turismo masivo en Barcelona. "Pistolas de agua y carteles de «Vete a casa»: Los barceloneses apuntan a los turistas", reza el titular del periódico estadounidense The New York Times, mientras que el británico The Times sitúa a la capital catalana en una lista de "los destinos turísticos más hostiles de Europa".

Otros medios británicos como el Daily Mail o The Sun, que han descrito los actos cometidos por los manifestantes durante su marcha como escandalosos y desagradecidos, con titulares que destacan sobre todo el ataque con pistolas de agua a los turistas que se encontraban en terrazas de restaurantes y otros establecimientos.

Cabe destacar que España recibe una gran parte de sus visitantes del Reino Unido, concretamente un 27% de todo el turismo que llega al país según datos del Instituto Geográfico Nacional.

El ministro de Turismo insiste en que España es "un país de hospitalidad"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido a las comunidades autónomas que tomen medidas para "modular" la oferta de turismo en sus territorios, con el fin de evitar el fenómeno de la "turismofobia" en España.

Hereu, hizo alusión a este asunto en una visita este lunes a las oficinas de Paradores de España, según ha informado el diario La Razón.

Tras insistir en que España es un "país de hospitalidad, en el que la turismofobia no responde a la realidad", el ministro ha abogado por "establecer un gran pacto de las diferentes administraciones con los agentes sociales para que la sociedad tenga claro que estamos para gobernar el turismo y obtener un mejor turismo al servicio de nuestra sociedad".

"Con políticas efectivas evitaremos la proyección de un país que nunca ha estado para la turismofobia, sino para un mejor turismo", ha proclamado, y ha argumentado que el "punto de acuerdo es trabajar todos por un mejor modelo turístico en España".

En su opinión, "ese es el objetivo en el que hay que aunar todas las voluntades y seguir trabajando o empezar a trabajar en algunos casos para transformar esta realidad".