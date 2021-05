Los mejores cursos online para conseguir empleo

La formación online ya lleva un tiempo entre nosotros, pero ha sido durante este último año cuando muchos hemos disfrutado de sus ventajas, pues nos ha permitido seguir formándonos desde casa en momentos en los que no podíamos ir a ningún centro de enseñanza.

Ha venido para quedarse y gracias a ellas podemos hacer cursos rápidos que nos permiten obtener un trabajo en poco tiempo, como la formación para sacarnos el carnet de carretillero online o los cursos de PRL para la construcción, empleos que siempre tienen mucha demanda.

Cursos que podemos hacer desde casa e incluso cuando estamos en otros trabajos

Este tipo de cursos los podemos hacer desde casa en cualquier momento e incluso cuando estamos en otros trabajos, para poder optar a otros puestos o mejorar el que tenemos.

El título de manipulador de alimentos es uno de los que podemos obtener desde cualquier parte, así como el certificado de manipulador de alimentos con los cuales se nos abre un mundo de posibilidades en todos aquellos lugares en los que hay empleos relacionados con la alimentación, como tiendas, restaurantes, comedores, etc.

¿Qué ventajas tienen estos cursos?

Los cursos de la Academia Fórmate y los de Coformación tienen una serie de ventajas que podemos aprovechar para introduciros en el mundo de la maquinaria, de los riesgos laborales y en el de la alimentación.

Al finalizar nos darán un certificado 100% legal que es válido en todo el territorio español, por lo que lo podemos presentar en cualquier empresa que nos lo solicite.

Además, una vez que hemos terminado el curso no tenemos esperar a que nos llegue este certificado. Así, si tenemos una oferta para incorporarnos de manera inmediata y necesitamos nuestro título, lo vamos a tener pues nada más acabar el curso nos dan una copia en PDF que es válida.

También podemos solicitar que el certificado nos llegue a casa por correo postal, por si lo queremos tener en papel. Esto no suele ser necesario porque las empresas se suelen conformar con el PDF, el cual recibimos de manera automática, aunque acabemos el curso en festivo.

Esta formación la vamos a poder empezar incluso si no tenemos dinero, pues se puede acceder a todo el material de manera gratuita y no hay que pagar hasta finalizar el curso, de forma que el dinero no es un impedimento si en ese momento no podemos pagar.

Además, vamos a tener soporte telefónico para poder resolver dudas de 9 a 21 y de lunes a viernes.

Debemos desconfiar de las academias que ofrezcan los carnets gratis

Sacarse un carnet profesional como los que nos ofrecen Coformación y Fórmate requiere de tiempo y esfuerzo, por lo que hay que obtener estos certificados en academias como estas dos, para que siempre tengan validez.

En la red se pueden encontrar academias que en realidad no lo son y cuyos certificados no son válidos, de manera que si hay una inspección de trabajo tendremos que volver a sacarnos los carnets, esta vez en una academia de verdad.

Ahora mismo estamos en uno de los mejores momentos de la historia para formarnos, pues podemos obtener los certificados profesionales para ser carretillero, para prevenir riesgos laborales en la construcción o para trabajar con alimentos desde cualquier parte, aumentando así nuestras posibilidades de encontrar empleo.