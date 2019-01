Consejos viajeros: Cómo reclamar un retraso de vuelo o un equipaje perdido

Según los datos proporcionados por AENA en referencia al número de pasajeros que han pasado por aeropuertos españoles en los 3 últimos años se aprecia un incremento del 9% anual.

Mientras que en el año 2015, alrededor de 207 millones de pasajeros frecuentaron alguno de los aeropuertos del país, en 2016 se incrementó un 11% llegando a los 230 millones de personas, cifra que una vez más fue superada en 2017 con un incremento del 8,2%, situándose en 249 millones. El 2018, como era de esperar, ha vuelto a aumentar de forma significativa un 6% hasta los 263 millones, lo que supone un nuevo record de personas que se desplazan a algún aeropuerto español.

Sin embargo, la saturación resulta inevitable y es muy frecuente que se produzcan retrasos y cancelaciones en los vuelos, o que nuestro equipaje acabe perdido.

¿Qué puedes reclamar si has tenido alguna incidencia con algún vuelo?

Desde la plataforma Reclamación de Vuelos recuerdan que existen dos leyes principales que protegen al pasajero: el Reglamento 261/2004 de la UE que aplica a las aerolíneas de la Unión Europea y a todos los vuelos que salen de un país de la Unión Europea, y el Convenio de Montreal que aplica a los demás.

Importes que se pueden reclamar por retraso de vuelo y cancelación

Según el Reglamento 261/2004 de la UE, en caso de que el pasajero sufra una cancelación o retraso de más de 3 horas al destino final el pasajero podrá reclamar:

1- Indemnización de 250 a 600€ que varía en función de la distancia en vuelo hasta el destino final. Si el vuelo es de menos de 1.500km tendrá derecho a 250€ de indemnización. Si la distancia es de 1.500 a 3.500km, 400€. Si supera los 3.500km, si es un vuelo comunitario 400€ y si es extracomunitario, 600€ de indemnización.

2- Reembolso del billete comprado si no reprograman el vuelo de forma gratuita o el pasajero no desea aceptar la alternativa porque no le conviene. Si el pasajero compra un nuevo vuelo para llegar a su destino, podrá exigir a la aerolínea que pague por el nuevo vuelo contratado (que generalmente es más caro debido a que su compra se realiza con muy poca antelación), en lugar del reembolso del primer vuelo.

3- Gastos en los que se incurra o deje de disfrutar y daños y perjuicio: hoteles perdidos en destino o pagados por el afectado durante la espera, taxis, comidas en el aeropuerto o fuera de él, tours perdidos, días de vacaciones, reuniones de trabajo, alquiler de coche...

¿Cuáles son los derechos del pasajero ante una pérdida o rotura de equipaje?

Desde la plataforma Reclamación de Vuelos, que cuenta con una amplia experiencia en el sector gestionando reclamaciones lo explican: “Las indemnizaciones por equipaje se rigen según el Convenio de Montreal, que establece una indemnización máxima de 1.253 DEG (1.414€ al cambio) por daños y perjuicios sufridos además del reembolso de los gastos derivados de la compra de necesidades básicas durante el periodo en el que no se disponga del equipaje, salvo declaración especial de valor previo a la facturación del equipaje”.

Teniendo en cuenta que a partir de 21 días el Convenio de Montreal considera que el equipaje está perdido aunque finalmente se encuentre, podríamos deducir que, salvo que hayamos hecho una declaración especial de valor, la aerolínea nos debería indemnizar al reclamar por nuestro equipaje perdido con 67€, que se derivan de 1414€ entre 21 días más todos los gastos ocasionados.

Por poner un ejemplo que clarifique la situación: si volamos de Madrid a Nueva York y nos pierden el equipaje 7 días y tenemos que comprar útiles de aseo por valor de 100€, podríamos reclamar 67€ por 7 días más 100€ en gastos. Es decir, 469 euros + 100€ en gastos.