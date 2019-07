Siete lugares que no puedes dejar de visitar en Cusco

La región de Sudamérica se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de todo el mundo. Y, dentro de esta zona geográfica, Perú no deja de crecer en número de visitantes año tras año. La riqueza cultural, gastronómica y su biodiversidad son algunos de los atractivos que han convertido a este país en uno de los más visitados en Sudamérica.

En lo que llevamos de año, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre los meses de enero y mayo la llegada de turistas internacionales al Perú ascendió a un millón 823.536 turistas, lo que supuso un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo de 2018.

Un crecimiento que, según apuntan todas las previsiones del Ministerio, continuará estable en los próximos meses en el país y que tiene en Cusco a su ciudad turística más importante. Por ello y para los interesados en conocer este país y, más en concreto, esta ciudad vamos a recopilar los siete lugares turísticos de Cusco que no se pueden dejar de visitar. Vamos con ellos.

1. Machu Picchu

Machu Picchu es la ciudadela inca más famosa del mundo y está ubicada a 110 kilómetros al noreste de Cusco. Este santuario histórico está considerada como la joya arquitectónica del país y la montaña está rodeada de templos, andenes y canales de agua. Debido a su importancia, el Machu Picchu está considerada como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO.

2. Montaña de los 7 colores

Esta montaña está en la cordillera del Vilcanota, entre las cadenas montañosas de los andes peruanos, a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad es uno de los destinos más visitados del país debido a que se trata de un espacio natural en el que los visitantes pueden ver los siete colores del arcoiris gracias a los minerales que están presentes en el suelo y a la erosión de las piedras de sus colinas y laderas. Esta combinación de efectos naturales convierten esta montaña en un lugar único en el mundo.

3. Sacsayhuamán

Esta fortaleza inca cuenta con estructuras de hasta 125 toneladas de peso, lo que pone de manifiesto la importancia de este conglomerado de edificaciones cuyo origen data del siglo XV. Sacsayhuaman ofrece una asombrosa vista del Cusco y se pueden ver las cumbres del Ausangate, Pachatusán y el Cinca. Este complejo arqueológico conserva, según los expertos, un 40% de toda su antigua estructura. Para realizar esta excursión hay que contactar con una agencia especializada como la organiza el City Tour Cusco.

4. Laguna Humantay

Humantay es una montaña revestida de nieve que forma parte de la cordillera de Vilcabamba y da origen a la formación de la Laguna que lleva su mismo nombre y que destaca por su color turquesa.

5. Choquequirao

El Parque Arqueológico de Choquequirao impresiona por la majestuosa arquitectura Inca, cuya construcción se atribuye a los sucesores del Inca Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui o Huayna Cápac, entre los siglos XV y XVI. Debido a su rica flora y la fauna está considerada un Área de Conservación Regional por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP).

6. Ollantaytambo

Los restos incas en Ollantaytambo son vestigios del pueblo que mandó construir Pachacutec después de someter a sus habitantes y conquistar estas tierras. En los restos que se conservan se aprecia las infraestructuras agrícolas levantadas hace siglos, así como el puente que conectaba el pueblo con Camino Inca. Además, también destaca en este espacio que fue utilizado con un fin militar tal y como revelan las murallas y torreones de vigilancia. Hay 150 escalones que separan la cumbre de la parte baja. También hay espacio dedicado al culto del agua.

7. Moray

La imagen del centro arqueológico de Moray es inolvidable. Y es que este espacio está configurado por terrazas agrícolas que, construidas en depresiones naturales gigantescas, están superpuestas concéntricamente, en forma circular y dando lugar a una especie de anfiteatro gigantesco. Para hacerse una idea de su inmensidad, el hoyo mayor tiene una profundidad de 150 metros y el promedio de altura de los andenes es de 1,80 metros

Como has podido comprobar Perú y Cusco están marcados por la cultura de los incas. Por ello, si quieres disfrutar de esta cultura y de un viaje marcado por la naturaleza y las largas caminatas te recomendamos que viajes a esta ciudad de Perú y no dejes de visitar ninguno de los hitos que te hemos descrito más arriba. No los olvidarás nunca.