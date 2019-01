Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Defensa

La Audiencia Nacional reanudó este lunes el juicio de las presuntas adjudicaciones irregulares de AENA a la empresa de Francisco Correa. Lo hizo con la declaración de más testigos, entre ellos el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. Durante su intervención, se produjo un hecho curioso. Una de las fiscales que le hacía las preguntas a Álvarez-Cascos, se dirigió a él como ex ministro de Defensa: “Usted, que fue ministro de Defensa...”. Álvarez-Cascos no la dejó seguir y replicó: “¿Perdone? Yo fui ministro de Fomento”. Hubo una carcajada generalizada entre los presentes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.