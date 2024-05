Feijóo no impedirá banderas de Vox en la manifestación anti-Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, en el acto del PP de arranque de la campaña de las europeas en la Fuente Mágica de Montjuic.

En la dirección nacional del PP han llegado a la conclusión de que la dureza es el único camino que entiende el electorado en las circunstancias actuales, con la nube tóxica de los bulos y la desinformación ensombreciéndolo todo.

La meta de acaparar todo el cabreo con el Gobierno es “secar a Vox” de manera casi definitiva. Porque, paradójicamente, el PP necesita que Vox pierda caudal político... para poder sumar la mayoría con el partido de Santiago Abascal.

En Génova admiten que el PP ha aprendido una lección: mientras Vox esté fuerte, Alberto Núñez Feijóo no podrá gobernar. No en vano, una de las grandes razones por las que la derecha no sumó la mayoría absoluta en las generales del 23-J fue porque cientos de miles de votantes se refugiaron en el PSOE por miedo al peso que podría tener Abascal en un hipotético Gobierno.

De ahí, la manifestación convocada por el PP para este domingo en la Puerta de Alcalá de Madrid, coincidiendo con el arranque de la campaña de las elecciones europeas.

En Génova destacan que el descontento con el Gobierno les ha llevado durante meses a cosechar resultados importantes a pie de calle, arrebatándole, precisamente a Vox, la bandera de la movilización.

Sin embargo, pese a no invitar a los dirigentes de Vox para que no puedan capitalizar la protesta, Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de no impedir banderas del partido de Santiago Abascal en la manifestación anti-Sánchez del domingo. El lema es: "¡Cuántos más seamos, sean de donde sean, vengan de donde vengan, mejor!".

El objetivo es superar la cifra de asistentes que acudieron a Ferraz hace unas semanas para pedirle a Pedro Sánchez que no dimitiera. Entonces, asistieron a aquella convocatoria unos 12.500 militantes del PSOE.

No es la primera ocasión en la que el partido que lidera Santiago Abascal rechaza participar en manifestaciones organizadas por el Partido Popular. Ya ocurrió con otra protesta que tuvo lugar el pasado 28 de enero.

En ella argumentaron que no querían tomar parte de una movilización sin que existiera una estrategia común con el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía.

Por su parte, los populares rechazaron participar en una manifestación que organizó Vox el pasado 29 de octubre, en la que se protestaba contra la medida de gracia que el PSOE ha pactado con sus socios independentistas de Junts y ERC.