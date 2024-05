El Gobierno no asistió al funeral del presidente de Irán

El presidente de Irán falleció el pasado 19 de mayo en un accidente de helicóptero. El hecho se produce en medio de una gran tensión en el Oriente Medio tras los ataques cruzados entre Israel e Irán a raíz de la guerra en la Franja de Gaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó días atrás un viaje oficial a distintos países de la zona —Jordania, Qatar y Arabia Saudí— para tratar de avanzar en la solución de los dos estados. El pasado miércoles anunció que el Consejo de Ministros de este martes aprobará el reconocimiento de Palestina.

A pesar de que en Irán organizaron un homenaje y una despedida acorde con la figura importancia del presidente iraní, Ebrahim Raisi, el Gobierno español no estuvo representado en la ceremonias, según ha podido escuchar El Chivato.

El Ministerio de Exteriores desconocía a principios de la semana pasada si se iba a celebrar un acto, que finalmente tuvo lugar dos días después. Entre el miércoles y el jueves, Irán celebró un funeral masivo, con delegaciones de más de 50 países y decenas de miles de ciudadanos acompañando a la comitiva fúnebre en el Centro de Conferencias Internacional de Teherán.

Las fuentes consultadas no confirmaban, antes del evento, si se recibiría una invitación formal, aunque deslizaban que suele ser lo habitual, pero eso no ocurrió. En cualquier caso, descartaron por completo la presencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El responsable de la política exterior solo se desplaza a funerales de especial relevancia, argumentaban fuentes gubernamentales, y siempre que el país en cuestión tuviese una especial relación con España. Pero con Irán, no es el caso.

Finalmente, no ha habido representación de España en el funeral. Habitualmente, suele ser el embajador o algún cargo de confianza del mismo quien acude en representación del país. Desde el Gobierno no han dado más explicaciones.

Asistieron los primeros ministros de Iraq, Armenia, Pakistán, Catar, Azerbaiyán, Siria y Georgia. También los cancilleres de Venezuela, Turquía, Egipto, Bielorrusia, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes y Sri Lanka. Todo países cercanos al régimen iraní. Y hubo representación —aunque no altos cargos— de Nicaragua, China, Rusia, Argelia y Serbia.

La lista no termina aquí. Acudieron líderes de aliados del gobierno iraní, como Hamás —el grupo terrorista cuyo atentado el pasado 7 de octubre reanudó la guerra con Israel—, los hutíes del Yemen o Hezbolá. Unas presencias que impiden la presencia de cualquier dirigente europeo.

Israel llamó a consultas a su embajador en España, después de que Sánchez anunciara que el Consejo de Ministros de este martes aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado. Se trata del enésimo choque diplomático con el Estado hebreo y, aunque desde Moncloa no han dado mayores explicaciones, la presencia de un representante del Gobierno español junto a mandatarios de Hamás en plena guerra abierta con Israel en Gaza, habría echado más leña al fuego.

El pasado miércoles, el Gobierno de Benjamin Netanyahu, cargó contra el reconocimiento de Palestina: “Envía el mensaje al mundo de que el terrorismo merece la pena".